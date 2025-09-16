Wall Street cae mientras mercado espera decisión de la Fed y evalúan datos de comercio minorista

El S&P 500 y el Nasdaq cotizaban con una leve caída este martes en una sesión volátil, mientras los inversores se mostraban cautelosos ante el recorte de las tasas de interés previsto por la Reserva Federal para este miércoles y evaluaban los datos de ventas minoristas.

Los inversores prevén en gran medida un recorte de 25 puntos básicos de las tasas de interés por parte del banco central estadounidense al término de su reunión de dos días del miércoles para contrarrestar el debilitamiento del mercado laboral estadounidense, evidenciado por numerosos indicadores económicos recientes.

Las ventas minoristas estadounidenses aumentaron más de lo previsto en agosto, mostraron la mañana de este martes datos del Departamento de Comercio, pero apenas modificaron las expectativas de recorte de tasas.

Los mercados siguen anticipando una relajación de la política monetaria de unos 68 puntos básicos para finales de 2025, según datos recopilados por LSEG.

Los valores financieros lastraban al índice de referencia, con el sector perdiendo un 0.7% y liderando los descensos. Un índice que sigue a los bancos regionales caía un 1.8 por ciento.

Las pérdidas de UnitedHealth y Microsoft lastraban al Dow Jones.

A las 9:16 a.m. hora de la CDMX, el Dow Jones caía 173.49 puntos, o 0.38%, a 45,709.96 unidades, el índice S&P 500 perdía 9.46 puntos, o un 0.14%, a 6,605.82 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 13.64 puntos, o un 0.06%, a 22,334.30 unidades.

Ocho de los 11 subsectores del S&P 500 bajaban. Una caída del 8% en Warner Bros Discovery arrastraba al sector de servicios de comunicación. TD Cowen rebajó la calificación de la empresa de medios de comunicación a "mantener" desde "comprar".

Por el contrario, los valores energéticos avanzaban 0.9% gracias al alza de los precios del petróleo, mientras que las ganancias de Tesla y Amazon impulsaban el sector de consumo discrecional.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el lunes en máximos históricos, ayudados por las sólidas ganancias de Tesla y Alphabet, con esta última superando por primera vez los 3 billones de dólares de capitalización bursátil.