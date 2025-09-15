Alphabet alcanza por primera vez los 3 billones de dólares de valor de mercado

Alphabet, matriz de Google, alcanzó la mañana de este lunes por primera vez una capitalización bursátil de 3 billones de dólares, impulsada por el renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial y una resolución antimonopolio favorable.

Las acciones de clase A de la empresa subían un 4.6% hasta los 251.88 dólares, mientras que las de clase C ganaban un 4.5% a 252.3 dólares, cotizando ambas en máximos históricos.

Alphabet se unió a empresas como Apple, fabricante del iPhone, y Microsoft que también han alcanzado valoraciones de 3 billones de dólares. Nvidia, líder en inteligencia artificial, ha superado la barrera de los 4 billones de dólares.

El último impulso para la matriz de Google fue la sentencia de un juez federal estadounidense que le permitió mantener el control de su navegador Chrome y del sistema operativo Android, lo que marca un momento crucial para el gigante tecnológico, cuyo dominio en los ecosistemas de búsqueda y móvil ha sido objeto de escrutinio por mucho tiempo.

La confianza de los inversores también se vio reforzada después de que la unidad de computación en la nube de la empresa registró un aumento de casi el 32% en los ingresos del segundo trimestre, superando las expectativas a medida que las inversiones en chips propios y el modelo de inteligencia artificial Gemini empezaban a dar sus frutos.