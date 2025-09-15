S&P 500 y Nasdaq cierran en nuevos máximos históricos por alza de Alphabet y Tesla

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con un alza la jornada de este lunes, con el S&P 500 y el Nasdaq en nuevos máximos históricos intradía, a la espera de la crucial reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana.

El S&P 500 ganó 30.99 puntos, o 0.47%, a 6,615.28 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 209.37 puntos, o 0.94%, a 22,348.75. El Promedio Industrial Dow Jones subió 49.23 puntos, o 0.11%, a 45,883.45 unidades.

Las acciones Tesla se dispararon, después de que los archivos de reguladores revelaron que su presidente ejecutivo, Elon Musk, adquirió el viernes acciones del fabricante de vehículos eléctricos por valor de casi 1,000 millones de dólares.

La decisión de la Fed sobre las tasas de interés ocupará un lugar central esta semana, y los inversionistas esperan un recorte de 25 puntos básicos el miércoles, tras una serie de indicadores económicos que apuntan a un deterioro del mercado laboral.

"El mercado cuenta con una especie de escenario de favorable en el que el mercado laboral sea lo suficientemente débil como para llevar a la Reserva Federal a iniciar una serie de recortes de tasas, no sólo uno, sin perturbar el crecimiento global", dijo Carol Schleif, directora de Inversiones de BMO Family Office.

"Creo que los mercados se sentirán decepcionados si la Fed no da alguna pista de que tiene intención de continuar con los recortes de tipos", agregó.

Los operadores prevén una relajación de la política monetaria de 68,9 puntos para finales de 2025, según los datos recopilados por LSEG.

Las ganancias de Tesla impulsaban al sector de consumo discrecional del S&P 500 un 1.4% a su nivel más alto en casi nueve meses.

El sector de servicios de comunicación subió gracias al impulso de la matriz de Google, Alphabet, que alcanzó por primera vez los 3 billones de dólares de capitalización bursátil.

Por el contrario, Nvidia cayó después de que el regulador del mercado chino dijo que continuará investigando al líder de los chips de IA después de que resultados preliminares de una pesquisa mostraron que había violado la ley antimonopolio del país.