Wall Street cae con fuerza por incertidumbre sobre los aranceles de Trump

Los tres principales índices de Wall Street descienden con fuerza la mañana del martes. Los promedios bajan en un mercado preocupado por la legalidad de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la decisión de un tribunal de apelaciones.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, cede 1.20% a 44,999.03 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 1.52% hasta 6,362.31 puntos. El Nasdaq Composite retrocede 1.83% en 21,062.30.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que varios de los aranceles impuestos por Trump son ilegales, en un importante revés a su estrategia. La decisión podría debilitar su mayor fuente de influencia en una guerra comercial que inició contra sus socios.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense sube, destacando los bonos a 30 años, que alcanzan máximos de más de un mes, reduciendo la demanda de renta variable. A al vez, el de volatilidad del mercado CBOE avanza 18% a un máximo de tres semanas.

La posibilidad de que se determine que los aranceles son ilegales y el gobierno deba devolver los montos obtenidos por los aranceles agrega nerviosismo a la situación. Las tarifas siguen en vigor y esto podría dar tiempo a una probable apelación ante la Corte Suprema.

Este contexto acapara por ahora la atención de un mercado que vuelve a la actividad después de un feriado y que espera esta semana la publicación de datos laborales clave, entre ellos los reportes de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de agosto, el viernes.

Sólo uno de los 11 sectores principales del S&P 500, consumo básico, avanza esta mañana. El peor comportamiento lo tienen Tecnologías de la Información (-2.11%), e Industriales (-1.68%), de las más afectadas por los aranceles. Nvidia (-3.54%) encabeza las caídas.