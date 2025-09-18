Wall Street abre en máximos tras recorte de tasa de la Fed; Intel sube 24% tras inversión de Nvidia

El S&P 500 y el Nasdaq subían a máximos históricos la apertura de este jueves, un día después de que la Reserva Federal (Fed) recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual, mientras que el fabricante de chips Intel escalaba después de que Nvidia decidió tomar una participación en la empresa.

Intel se disparaba un 24.6% y se encaminaba a su mayor subida diaria desde 1987, después de que Nvidia dijo que invertiría 5,000 millones de dólares en el fabricante de chips estadounidense que atraviesa por dificultades.

Nvidia subía un 2.3%, recuperándose de las pérdidas del miércoles, después de que un informe indicó que las empresas tecnológicas chinas podrían dejar de comprar sus chips.

La mayoría de los valores de semiconductores, como Applied Materials, Lam Research y Micron Tech también avanzaban entre un 4.5% y un 5.6 por ciento. Sin embargo, su competidora Advanced Micro Devices retrocedía un 3 por ciento.

Los valores de chips impulsaban al Nasdaq, de gran peso tecnológico, y al sector tecnológico del S&P 500, que subía un 1.2 por ciento. El índice más amplio de semiconductores alcanzó un máximo histórico y subía un 3.3 por ciento.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el debilitamiento del mercado laboral era una prioridad para el banco central tras el esperado recorte, lo que indica que podrían haber más reducciones en sus reuniones de octubre y diciembre.

Los inversores prevén recortes de 42.8 puntos básicos para finales de 2025, según datos recopilados por LSEG.

El índice Russell 2000 de pequeña capitalización ganaba un 1.5% y se encaminaba a un cierre récord, ya que es probable que estas empresas obtengan mejores resultados en un entorno de tasas de interés bajas.

El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 163.73 puntos, o un 0.36%, a 46,182.05 unidades; el S&P 500 subía 41.53 puntos, o un 0.63%, a 6,641.88 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 217.21 puntos, o un 0.98%, a 22,478.53 unidades.

Datos mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó la semana pasada, pero el mercado laboral se ha suavizado al disminuir tanto la demanda como la oferta de trabajadores.