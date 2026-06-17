Tasa de bonos del Tesoro a corto plazo en máximos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a corto plazo alcanzó un máximo de 16 meses, después de que los inversionistas interpretaron datos económicos alentadores, la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios y el debut del nuevo presidente, Kevin Warsh, como indicios de un probable giro hacia una política monetaria más restrictiva.

El retorno de las notas referenciales a 10 años avanzó el miércoles 3 puntos básicos, al 4.461%, y el de la deuda a dos años, más sensible a las expectativas del mercado respecto a la política de tasas de la Fed, ganó 16 puntos básicos, al 4.207 por ciento.

Los mercados de tasas de interés estadounidenses mostraron una probabilidad del 72% de que la Fed suba las tasas antes de octubre.

“Si bien la Fed no modificó oficialmente su objetivo de tasas de interés, es evidente que hay un cambio significativo”, dijo Tom Graff, director de Inversiones de Facet.

“Lo más destacable fue el gráfico de puntos, donde la mitad de los miembros del FOMC anticiparon al menos una subida de tasas para lo que resta de 2026, mientras que solo uno se mostró a favor de una baja de tasas”.