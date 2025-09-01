Soriana recibe confirmación de nota 'AAA(mex)' de Fitch Ratings

Organización Soriana, la segunda mayor cadena de tiendas de autoservicio de México, recibió la ratificación de su calificación crediticia local por parte de la agencia Fitch Ratings, "por su posición de mercado y amplia cobertura geográfica".

Según Fitch, Soriana cuenta con el indicador de apalancamiento ajustado por rentas disminuirá a 1.8 veces y para los próximos años estima que el apalancamiento ajustado será inferior a 1.5 veces.

La calificadora estadounidense confirmó la nota crediticia de Soriana en 'AAA (mex)', o el nivel más alto en la calificación de activos con grado de inversión.

La perspectiva fue ratificada en 'estable'.