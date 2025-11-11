Precios del petróleo anotan ganancias en espera dle fin del cierre de gobierno de EU

Los precios del petróleo siguieron el martes con su ascenso que inició la víspera, impulsados por la perspectiva de un desbloqueo presupuestario en Estados Unidos y en espera de datos oficiales que puedan proveer una imagen más clara del estado del mercado.

El precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en enero, ganó el 1.72% a 65.16 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI), con plazo de entrega en diciembre subió el 1.51% a 61.04 dólares.

La "eventual apertura del gobierno (estadounidense, ndlr) revive el apetito por el riesgo", dijo Tamas Varga, analista de PVM Energy.

El Senado adoptó el lunes un proyecto de ley que prolonga el presupuesto actual hasta finales de enero, y la Cámara de Representantes debe empezar su debate el miércoles, con una votación que se espera para la noche.

De aprobarse, solo restará la firma del presidente Donald Trump para poner fin a un "shutdown", que se prolonga ya por más de 40 días.

"La economía estadounidense sufriría irremediablemente en caso de una disfunción prolongada del gobierno", dijo Varga.

Los precios del petróleo también se han sostenido en parte por la hipótesis de que "la producción petrolera fuera de la OPEP+ (Organización de Países Exporatdores de Petróleo y sus aliados, ndlr) podría aumentar menos fuerte que lo previsto", destacó Carsten Fritsch, de Commerzbank.