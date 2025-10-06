Peso mexicano cae frente al dólar ante preocupación por cierre de gobierno en EU

El peso mexicano inicia la semana con pocos cambios frente al dólar. La divisa local opera estable, al comienzo de una semana que aguarda información económica relevante, como los datos laborales aplazados la semana pasada y las minutas de la Reserva Federal.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4035 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.3935 unidades el viernes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 1.00 centavo, equivalente a 0.05 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4900 unidades y un nivel mínimo de 18.3713. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.43% a 98.14 puntos.

El shutdown del gobierno federal de Estados Unidos continúa y el presidente Donald Trump anunció ayer los primeros despidos de empleados gubernamentales. La Casa Blanca acusó al bloque demócrata del Congreso de la falta de avance en las negociaciones de gasto.

Mientras tanto, el dólar rebota contra sus principales pares, mientras persiste la incertidumbre sobre lo que podría pasar con la economía si este cierre parcial de actividades, que por ahora afecta a dependencias consideradas esenciales, continúa más tiempo de lo previsto.

"Hoy, el peso mexicano retrocede ante un dólar estadounidense que permanece al alza gracias al debilitamiento de sus principales contrapartes, mientras persiste una incertidumbre sobre el cierre del gobierno estadounidense", afirmaron analistas de Monex Grupo Financiero.

Los operadores esperan que esta semana sí puedan conocer datos aplazados de nóminas no agrícolas, fundamentales para las apuestas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. También aguardan más adelante las minutas sobre el encuentro de banco central.