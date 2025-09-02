Peso mexicano retrocede contra el dólar ante el regreso de la actividad a los mercados de EU

El peso mexicano se deprecia ante al dólar la mañana de este martes. La divisa local cede terreno ante un fortalecimiento del billete verde tras un feriado en Estados Unidos, mientras los operadores se preparan para conocer datos clave del sector laboral estadounidense.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.7294 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.6428 unidades de ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una caída de 8.66 centavos o 0.46 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.8631 unidades y un nivel mínimo de 18.6480. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.45% a 98.12 puntos.

"Hoy, el peso mexicano es afectado por el fortalecimiento del dólar tras la apertura en Estados Unidos, mientras los operadores centran su atención en la apelación de la Suprema Corte para validar la imposición de los aranceles recíprocos", destacó Monex Grupo Financiero.

"El movimiento se explica por la reactivación de los mercados internacionales tras el feriado en Estados Unidos", coincidió Felipe Mendoza, analista de ATFX. Añadió que el presidente Donald Trump hará un anuncio más tarde, lo que añade un factor de incertidumbre política.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben en este contexto, respaldando al dólar, un día antes de conocer el primero de cuatro datos importantes del mercado laboral estadounidense esta semana, que llevan a las nóminas no agrícolas y tasa de desempleo el viernes.

"(El par) Opera en terreno negativo... Prevemos que la presión de alza continúe, la superación del nivel de 18.80 unidades establece una señal negativa. La resistencia que podría enfrentar está ubicada en 18.90 y el soporte se ubica en 18.65", dijeron analistas de Banorte.