Peso mexicano cierra con apreciación ante el dólar tras el recorte de tasa de la Fed

El peso mexicano se aprecia frente al dólar este miércoles, con lo que apuntó ocho sesiones de ganancia y se ubicó en su nivel más fuerte desde julio de 2024, luego del feriado por el Grito de independencia.

El resultado es debido a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que reanudó los ajustes a la baja a las tasas de interés, con una magnitud de 25 puntos base (pb) para dejarlas en un rango de 4.00-4.25 por ciento.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana cerró en 18.3186 pesos por unidad, una apreciación de 0.23% o 4.18 centavos de dólar, respecto al cierre del lunes. La divisa tiene su mejor nivel desde el 23 julio de 2024, cuando se ubicó en 18.1690 unidades.

Además, el peso ligó ocho jornadas con avances frente al dólar, acumulando una apreciación de 2.25 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, registra un avance 0.36% a 96.98 puntos.

“La Reserva Federal de Estados Unidos recortó en 25 puntos base, su tasa de interés tal como se esperaba, sin embargo, de acuerdo con el diagrama de puntos ahora estiman hacer dos recortes más en lo que resta del 2025, esto implica una política monetaria más acomodaticia de lo que estaba anteriormente con esto, el dólar sigue debilitándose y en México, el peso, sigue apreciándose, alcanzando niveles cercanos a los 18.22 pesos por dólar”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis financiero en Banco Base.