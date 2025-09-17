Peso mexicano se aprecia frente al dólar en espera de la decisión de política monetaria de la Fed

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en la mañana de este miércoles, con lo que liga ocho sesiones de ganancias y se ubica en su nivel más fuerte desde julio de 2024, luego del feriado por el Día de la Independencia de México.

Los inversionistas estarán atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos más tarde en el día, con la expectativa de que inicie un ciclo de relajación de la tasa de interés clave.

La moneda mexicana cotizaba en 18.2918 pesos por dólar, una apreciación de 0.37% o 6.86 centavos de dólar, respecto al cierre del lunes del Banco de México (Banxico). La divisa tiene su mejor nivel desde el 23 julio de 2024, cuando se ubicó en 18.1690 unidades

Además, el peso suma ocho jornadas con avances frente al dólar, acumulando una apreciación de 2.39 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, abrió la sesión con un avance 0.12% a 96.75 puntos.

Analistas de Monex destacaron que los participantes del mercado están a la espera de conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que se espera ampliamente el primer recorte de 25 puntos base a la tasa en lo que va del año.

Adicionalmente, destacaron que será importante evaluar las proyecciones de los miembros de la Fed para el resto del año y los posibles recortes adicionales que se podrían sugerir.