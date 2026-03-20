Petróleo sube pese a esfuerzos de EU y aliados de elevar la oferta y desbloquear estrecho de Ormuz

Los ⁠precios del petróleo do subían este viernes pese a que los principales ⁠países europeos, Japón y Canadá se ofrecieron a aunar esfuerzos para garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, y de que ⁠Estados Unidos esbozó medidas para impulsar ⁠el suministro petrolero.

"Es poco probable que se produzca un cambio rápido en los precios de la energía, pues la producción ya ha sufrido daños", afirmó Ole Hansen, del Saxo Bank. "La realidad sobre el terreno sigue siendo que nos encontramos ante un mercado ajustado".

A las 09:23 GMT, los futuros del Brent ganaban 1.2 dólares, o un 1.1%, hasta los 109.85 dólares por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 6 centavos, o un 0.1%, para colocarse en los 96.2 dólares.

En lo que va de semana, el referencial Brent se encamina a mejorar casi un 7%, mientras que el WTI apunta a un declive del 2%, su primer descenso semanal en cinco semanas.

Israel e Irán intercambiaron nuevos ataques este viernes, tras una ofensiva contra una refinería de petróleo en Kuwait.

En una declaración conjunta el jueves, tras algunas dudas iniciales, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón expresaron su disposición "a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", por el que transita ⁠el 20% del petróleo y el gas ⁠natural licuado (GNL) del mundo.

Con ⁠el objetivo de frenar la escalada de los precios del crudo, el secretario del Tesoro ⁠de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que su país podría levantar pronto las sanciones al petróleo iraní retenido en tanqueros, al tiempo que señaló que es posible una nueva liberación de la Reserva Estratégica.

El Brent superó los 119 dólares por barril el jueves, acercándose al máximo alcanzado el 9 de marzo, después de que Irán respondió a un ataque israelí contra un importante yacimiento de gas ⁠inutilizando el 17% de la capacidad de GNL de Qatar, causando daños cuya reparación llevará hasta cinco años.