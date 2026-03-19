“Inventarios contienen alza del precio del petróleo”

Los precios del petróleo que tenemos ahora no reflejan la magnitud del choque que ha provocado el conflicto en Medio Oriente, advirtieron analistas de J.P. Morgan.

El precio del Brent alrededor de los 100 dólares por barril no es el precio de equilibrio, señalaron. Es el precio alcanzado gracias a los inventarios de occidente, que se están utilizando “como buffer automático”.

El contrato de abril del Brent del Mar del Norte llegó a 119 dólares por barril a las 7.38 horas de este jueves 19 de marzo. Al cierre de operaciones quedó en 110 dólares por barril.

“Cuando empiecen a caer los inventarios, el ajuste en precios tenderá a acelerarse y a ser más pronunciado”, advirtieron en una nota liderada por la directora de investigación de commodities globales, Natasha Kaneva.

En el análisis, explicaron que si se prolonga el cierre del Estrecho de Ormuz, el mercado tendrá que reajustarse a una realidad de oferta mucho más restringida, pues los países de occidente estarán utilizando sus inventarios como “buffer automático”.

Aclararon que la diferencia radica en que tanto el Brent como el WTI, son referencias para el Atlántico y la crisis actual se concentra en Medio Oriente.

Entonces, las referencias de occidente están desproporcionadamente influenciadas por los amortiguadores que se están extendiendo, señalaron.

Por el contrario, los índices de referencia de Medio Oriente, como los de Dubai y Omán, que operan sobre los 137 dólares y 167 dólares por barril, reflejan la escasez y disrupción del mercado.

“Hay un desfase logístico hasta de 15 días en Asia y de 25 a 30 días en Europa, lo que está creando una ilusión temporal de estabilidad en el Atlántico”, señalaron.

Los buffers de petróleo y el tránsito por Ormuz

En un análisis aparte, el equipo de investigación del banco UBS, ya había alertado que las reservas de crudo que están aportando los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), pueden alcanzar mínimos en abril.

Presentaron un Rastreador de información sobre el Estrecho de Ormuz, donde están monitoreando señales de reactivación del tráfico marítimo, pues explicaron que no está claro aún si Irán detendrá sus ataques regionales, incluso en la eventualidad de que Estados Unidos e Israel detengan la embestida.

En el citado análisis destacaron que esta semana, Irán solo permite el paso de uno o dos buques petroleros y gaseros por día en el Estrecho de Ormuz. Una cifra que contrasta con los 50 que atravesaban en febrero.

El 11 de marzo, los países de la AIE convinieron liberar 400 millones de barriles, que es más del doble de los 189 millones que aportaron para amortiguar la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania.

Información de la AIE muestra que los miembros tienen 1,200 barriles de emergencia y 600 más en inventarios de la industria

El volumen de liberación asignado a cada uno de los 32 países de la AIE, se calculó en proporción a su participación en el consumo total de petróleo.

Así Estados Unidos acordó participar con 172 millones de barriles y Corea del Sur, participa con 22.4 millones.