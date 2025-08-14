Petróleo abre al alza mientras mercado sopesa impacto de cumbre entre Trump y Putin

Los precios del petróleo subían este jueves, mientras los inversores sopesan el posible impacto de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia del viernes en los flujos de crudo ruso, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de "graves consecuencias" para Moscú si no acepta la paz en Ucrania.

A las 3:57 a.m. (hora de la CDMX), los futuros del Brent ganaban 35 centavos, o un 0.53%, a 65.98 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos avanzaban 35 centavos, o un 0.56%, a 63 dólares.

Ambos contratos tocaron en la víspera un mínimo de dos meses tras las orientaciones bajistas sobre la oferta del Gobierno estadounidense y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Trump amenazó el miércoles con "graves consecuencias" si Putin no accede a la paz en Ucrania. No especificó cuáles podrían ser, pero advirtió de sanciones económicas si la reunión del viernes en Alaska resulta infructuosa.

El mandatario ha amenazado con promulgar aranceles secundarios a los compradores de crudo ruso, sobre todo China e India, si Rusia continúa con su guerra en Ucrania.

"La incertidumbre en las conversaciones de paz de Estados Unidos y Rusia sigue añadiendo una prima de riesgo alcista, dado que los compradores de petróleo ruso podrían enfrentarse a más presión económica", dijo Rystad Energy en una nota a sus clientes. "Cómo se resuelva (la) crisis Ucrania-Rusia y cambien los flujos de Rusia podría traer algunas sorpresas inesperadas".

Sin embargo, algunos analistas son escépticos ante la posibilidad de que Trump adopte medidas que puedan interrumpir de forma significativa el suministro de petróleo.

"Cualquier cosa que haga subir los precios del petróleo a partir de políticas como aranceles secundarios es casi un gol en propia meta contra esta administración, y el hombre de Moscú lo sabe", dijo John Evans, analista de PVM.