El aluminio toca máximo de 4 años ante temores sobre suministro por la guerra en Irán

Los ⁠precios del aluminio alcanzaron este lunes su nivel más alto en cuatro años después ⁠de que Washington anunció que impondría un bloqueo marítimo a Irán, lo que reavivó los temores sobre una posible disminución de la oferta por parte de los principales productores del Golfo.

El contrato de ⁠referencia a tres meses del aluminio en la ⁠Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.7% a 3,558 dólares por tonelada métrica a las 09:30 GMT, tras alcanzar los 3,578 dólares, su nivel más alto desde el 31 de marzo de 2022.

El Ejército estadounidense anunció que iniciará un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos y zonas costeras iraníes el lunes a las 14:00 GMT, tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana.

"El aluminio comienza la semana en el centro de la atención del mercado tras otra fuerte subida (...) mientras los operadores asimilan las implicaciones de un bloqueo naval total en torno al estrecho de Ormuz", señaló Neil Welsh, responsable de metales de la correduría Britannia Global Markets, en una nota.

La región del Golfo representaba aproximadamente el 9% del suministro mundial de aluminio antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y varias fundiciones han visto interrumpidas sus operaciones, incluidas las de Emirates Global Aluminium.

EGA dijo a principios de este mes que restablecer por completo la producción en su fundición de Al Taweelah, que produjo 1.6 millones de toneladas de metal fundido en 2025, podría llevar hasta un año.

Las preocupaciones sobre el suministro se reflejaron en la prima del contrato al contado de la LME sobre el futuro a tres meses, que se disparó ⁠un 32% a 88 dólares por tonelada, su nivel más alto ⁠desde febrero de 2007.

El contrato ⁠de cobre a tres meses en la LME subía un 0.3% a 12.885 dólares por tonelada, mientras los inversores sopesaban ⁠el posible impacto negativo del aumento de los precios del petróleo sobre el crecimiento económico y la demanda de metales.

El metal rojo se vio respaldado por una demanda más firme en China, el principal consumidor.

La prima del cobre de Yangshan, un indicador del interés de China por importar el metal, se disparó a 74 dólares por tonelada, el nivel más alto desde junio de 2025 y un aumento del 76% en una semana.

Entre otros metales básicos en la LME, el zinc bajaba un ⁠0.3% a 3,323 dólares por tonelada, mientras que el níquel subía un 2.2% a 17,615 dólares, el plomo ganaba un 0.1% a 1,923 dólares y el estaño operaba prácticamente sin cambios en 48,000 dólares