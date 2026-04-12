Precio del oro ganó en el mercado 1.5% en la semana

Los precios del oro subieron el viernes y registraron una ganancia semanal a medida que el dólar estadounidense se debilitó tras la tregua entre Estados Unidos e Irán, aunque los participantes del mercado continuaron evaluando su durabilidad y sus implicaciones para las tasas de interés.

El precio del oro al contado retrocedió un ligero 0.37% en 4,748.18 dólares por onza. Y registró una ganancia de 1.53% durante la última semana. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una caída de 0.6%, a 4,787.40 dólares.

El alto el fuego, que lleva dos días en vigor, paralizó la campaña de ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán, pero aún no logró aliviar el bloqueo del Estrecho de Ormuz ni sofocar el conflicto entre Israel y los aliados de Hezbolá de Irán en el Líbano.

La plata al contado subió 1.05% hasta los 75.90 dólares por onza, el platino cayó 2.3% hasta los 2,053.81 dólares y el paladio también bajó 1.9% hasta los 1,527.44 dólares. Los tres metales registraron ganancias semanales.

Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más alto en tres semanas, en una jornada en la que los inversionistas vieron una mejora de la demanda en China frente a la incertidumbre sobre el frágil alto el fuego en la guerra de Irán.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 1.5%, a 12,867 dólares por tonelada, tras su nivel más elevado desde el 17 de marzo, a 12,928 dólares y cerró la semana con un alza del 4 por ciento. Los futuros del cobre en el mercado Comex de Estados Unidos avanzaron 2.11% a 5.89 dólares la libra, tras tocar su máximo en más de un mes en 5.94 dólares.