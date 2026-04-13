Peso mexicano se deprecia frente al dólar tras fracaso de las negociaciones entre EU e Irán

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este lunes. La divisa local inicia la semana en terreno negativo, en un mercado preocupado por la guerra en Oriente Medio, luego del fracaso de las primeras negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3434 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3186 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento deja para la moneda una pérdida de 2.48 centavos o 0.14 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4046 unidades y un nivel mínimo de 17.2493. El Índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, subía 0.08% a 98.73 puntos.

Las conversaciones de paz del fin de semana, mediadas por Pakistán, fracasaron debido a que el gobierno iraní rechazó exigencias que "excesivas", entre ellas que no intentara crear un arma nuclear y la apertura del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio de crudo.

En respuesta, ⁠Trump, dijo el fin de semana que el Ejército estadounidense colaborará con otras naciones para bloquear todo el tráfico en el estrecho de Ormuz. Por su parte, en redes sociales, el gobierno iraní advirtió que mantendrá la lucha par defender los intereses del país.

"La apertura del peso mexicano se dio cerca de los 17.37 y marcó el inicio de una jornada de alta tensión, donde la moneda nacional se ve atrapada entre la resiliencia interna notable y el deterioro geopolítico global", dijo Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.