Oro y cobre tocan máximos tras amenazas de Trump a la Fed

Los precios del oro alcanzaron un máximo de más de dos semanas el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que destituirá a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, una medida que muchos consideran que erosiona la independencia del banco central.

El oro al contado subió 0.5%, a 3,384.24 dólares la onza, tras tocar su máximo desde el 11 de agosto más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre subieron 0.5% a 3,433.50 dólares.

Trump tomó el lunes la medida sin precedentes de despedir a Cook por acusaciones de irregularidades en sus préstamos hipotecarios. Los inversionistas están viendo el movimiento de Trump como un intento de asegurar una mayoría acomodaticia en los miembros de la Fed, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote, añadiendo que esto plantea dudas sobre la independencia de la entidad y añade incertidumbre en el mercado, impulsando a los inversionistas a comprar oro.

Los precios del lingote -que no devenga intereses- tienden a comportarse bien cuando las tasas de interés son bajas y en tiempos de incertidumbre económica.

Los inversionistas están a la espera de los nuevos datos de inflación del viernes para tener pistas sobre la política monetaria de la Fed.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.5%, a 9,846 dólares la tonelada, tras alcanzar antes los 9.862 dólares, su nivel más alto desde el 13 de agosto.