Mina de litio cierra y firmas en Bolsa suben

Las acciones de los productores de litio se dispararon el lunes después de que el gigante chino de las baterías Contemporary Amperex Technology (CATL), detuviera la producción en una importante mina, lo que suscitó esperanzas de que se redujera el exceso de oferta en un mercado que se enfrenta a una demanda débil.

Al cierre, Albemarle subió 7%, la chilena Sociedad Química y Minera ganó 8.45% y Lithium Americas subió 9.32 por ciento. Standard Lithium, una empresa más pequeña, cayó 1.06%, mientras que Piedmont Lithium, de Australia ganó 11.54% y Sigma Lithium subió 22.33%, siendo la que más avanzó en Wall Street el lunes.

El sector del litio ha estado luchando contra un exceso de oferta tras un crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos inferior al previsto.

Los futuros de carbonato de litio más activos en Guangzhou subieron el límite diario del 8% después de que CATL anunciara que su licencia minera para el proyecto Yichun en la provincia de Jiangxi expiró el 9 de agosto y que se estaba tramitando su renovación. La planta puede producir más de 46,000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente al año, 3% de la oferta mundial prevista para 2025, según datos del Gobierno australiano.

Analistas de Morgan Stanley afirmaron que la interrupción podría erosionar el pequeño superávit de 60,000 toneladas que esperan para 2025, lo que supondría “un riesgo al alza para los precios del litio a corto plazo” y podría acercar el mercado al equilibrio si se producen otras interrupciones. A largo plazo, esperan que vuelva a aparecer un superávit sin una mayor disciplina en el suministro.

El analista de Morningstar, Vincent Sun, afirmó que la suspensión era “una indicación de que la industria está tomando medidas proactivas para contener las nuevas caídas del precio del litio observadas en lo que va de año”.

Medida positiva

Dado que los precios del litio se encuentran ahora por debajo del costo marginal de producción, la medida podría percibirse como un factor positivo para limitar el crecimiento de la oferta y reequilibrar el mercado, afirmó Sun.

Añadió que “aún es demasiado pronto para confirmar una tendencia de recuperación de los precios para el resto del año”.

Matty Zhao, codirector de Análisis de Renta Variable en China de Bank of America, dijo a Bloomberg que con este movimiento “el precio del litio tiene un gran potencial alcista a corto plazo”.