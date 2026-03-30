Estadounidenses han tenido que pagar 8,000 millones de dólares más por alza de precio de la gasolina

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos ha incrementado casi 1dólar o 34% en el mes que lleva la guerra en Irán, lo que ha provocado que los estadounidenses han tenido que pagar 8,000 millones de dólares más en gasolina en el último mes.

De acuerdo con datos de la consultora GasBuddy, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular subió 2.4 centavos en la última semana, a 3.95 dólares por galón, un máximo no visto desde 2022.

“Los precios de la gasolina y el diésel siguen subiendo hasta alcanzar máximos de varios años, ya que el cierre efectivo del estrecho de Ormuz restringe el flujo de millones de barriles de petróleo crudo cada día”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy.

El diésel subió 14.3 centavos en la última semana, a 5.369 dólares por galón, su mayor nivel desde el 27 de julio de 2022. En el mes que lleva la guerra en Irán, su precio ha aumentado 1.56 dólares o 41 por ciento.

“La situación sigue siendo muy volátil e impredecible, pero es probable que la presión alcista sobre los precios del combustible persista mientras la oferta mundial de petróleo se vea limitada por la continua perturbación en el estrecho”, explicó el experto.

Aseguró que es probable que el precio promedio nacional de la gasolina supere los 4 dólares por galón, mientras que el diésel podría acercarse a los 6 dólares por galón y, “potencialmente, alcanzar nuevos récords si la situación no mejora”.

“Los estadounidenses ya han gastado casi 8,000 millones de dólares más en gasolina durante el último mes, una tendencia que plantea riesgos crecientes para la economía en general, mientras que el aumento vertiginoso de los precios del diésel podría comenzar a acelerar nuevamente la inflación”, concluyó.

¿Cuáles son los estados de Estados Unidos con la gasolina más cara?

El 10% de las estaciones de servicio de Estados Unidos con la gasolina regular más cara, la vendían en promedio a 5.65 dólares por galón.

Mientras que el 10% de las estaciones con la gasolina más barata, la vendían en promedio a 3.23 dólares por galón.

Los estados con los precios más bajos de la gasolina regular eran: Oklahoma, en donde se vendía a 3.21 dólares; Kansas, en donde estaba en 3.25 dólares, y en Nebraska (3.27 dólares).

Por otro lado, los estados con los precios más altos de la gasolina eran: California (5.82 dólares), Hawái (5.41 dólares) y Washington (5.27 dólares).

Diésel, hasta en 7.30 dólares

En el caso del diésel, el 10% de las estaciones de servicio estadounidenses que lo vendían más caro, lo despachaban en promedio a 6.30 dólares por galón.

En tanto que el 10% de las gasolinerías con el diésel más barato lo vendían en promedio a 4.51 dólares por galón.

Los estados en donde el diésel se vendía más barato eran: Oklahoma, en donde se despachaba a un precio promedio de 4.49 dólares por galón; Kansas, en donde estaba a 4.51 dólares y Dakota del Norte (4.59 dólares).

Los estados con los precios promedio más altos eran: California (7.30 dólares), Hawái (6.67 dólares) y Washington (6.50 dólares).

Petróleo sigue al alza

De Haan explicó que la semana pasada los precios internacionales del petróleo repuntaron, esto debido a que las tensiones geopolíticas volvieron a escalar.

Y es que resaltó que la ansiedad por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo del mundo, sigue explicando el incremento de los precios del crudo, con los traders “cada vez más escépticos de que las tensiones de vayan a disipar de una manera significativa o definitiva”.

“El conflicto en el Medio Oriente sigue influenciando a los mercados del petróleo. Por ahora, las tensiones no están desescalando y los flujos a través del estrecho (de Ormuz) se mantienen restringidos, manteniendo la presiones al alza sobre los precios del crudo”, apuntó al por su parte el analista de materias primas de UBS, Giovanni Staunovo.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte ha repuntado más de 50% desde el inicio de la guerra en Irán, pasando de 72.87 dólares a más de 110 dólares este lunes 30 de marzo.

rrg