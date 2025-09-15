Bolsa mexicana cierra con ganancias; supera las 62,000 unidades

Las bolsas de valores de México terminaron con avances las negociaciones de este lunes. Los índices locales subieron en la primera jornada de la semana animados por expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos reducirá los tipos de interés en su decisión de política monetaria programada para el miércoles.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV) superó por primera vez en su historia los 62,000 puntos, en una sesión marcada también por la divulgación de un débil reporte de la actividad fabril de Estados Unidos. Los datos se sumaron a un decepcionante informe semanal del empleo publicado el jueves y a cifras recientes de la inflación mayores a lo esperado.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.49% a 62,102.13 unidades. En tanto, el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), cerró 1,244.10 con un avance de 0.68%.

Los títulos del conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, encabezaron las alzas, con un 3.22% más a 131.50 pesos, seguidos por los de la minorista Wal-Mart de México, que sumaron un 2.73% a 56.78 pesos.

Por la mañana se dio a conocer que el índice de actividad manufacturera en la región Nueva York elaborado por el banco centra estadounidense, conocido como Empire State, cayó a 8.7 en septiembre, desde una lectura de 11.9 en agosto. Un sondeo de Reuters anticipaba que el indicador se situara en 5.

Tras los datos el mercado apuesta a que la Fed comenzará a reducir los tipos de interés en su aviso del miércoles 17 de septiembre, con un recorte de 25 puntos básicos, después de mantenerlos en un 4.25%-4.50% desde finales del año pasado.

El presidente Donald Trump llamó a la institución a que aplique una rebaja de "mayor" magnitud.

Serán clave también a lo largo de la semana las decisiones del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón.

A nivel local, los mercados estarán cerrados el martes por día feriado por la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Además, esta semana está previsto que en la semana autoridades de México y China se reúnan para dialogar sobre un incremento a los aranceles propuesto por el país latinoamericano a los autos asiáticos.

(Con información de Reuters.)