BMV abre la semana en nuevo máximo histórico de 62,000 puntos; acciones de Axtel se hunden

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba la apertura de este lunes a un nuevo récord, en línea con el sólido desempeño de los mercados, mientras los inversores aguardan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0.34% a un hito 62,008.81 puntos, en su tercera jornada consecutiva de ganancias.

Los títulos de Grupo Carso encabezaban las alzas, con 1.50% más hasta los 129.31 pesos por papel, seguidos por los de la embotelladora y minorista FEMSA, que sumaban 1.36% para colocarse en los 172.56 pesos en la apertura de sesión de esta semana.

Fuera del índice destacaba una pronunciada caída de 13.03% a 2.07 pesos de los papeles de Axtel, lo que obligó a la BMV a suspender brevemente sus negociaciones.

La firma de telecomunicaciones dijo en un comunicado que desconocía las causas del movimiento y que corresponderían a condiciones propias del mercado.