Bolsa mexicana cae con fuerza y registra una tercera pérdida consecutiva

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales retrocedieron con fuerza, anotando un tercer día consecutivo de descensos, en un mercado atento a la temporada de reportes del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 1.46% a 60,773.78 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 1.30% a 1,212.35 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Becle, que produce tequila José Cuervo, con 4.69% menos a 20.94 pesos, y Cemex, con 4.54% a 16.81 pesos, además de la minera Peñoles, con 4.06% a 761.03.

En la temporada de resultados del 3T, los títulos de la operadora de aeropuertos GAP bajaron 4.02% a 387.99 pesos, después de que publicó ayer resultados por debajo de las expectativas, debido a un incremento en el tráfico de pasajeros por debajo de lo anticipado.