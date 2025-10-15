BMV sube tras reporte trimestral de América Móvil; acciones de Orbia se disparan 11.55%

Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana de este miércoles. Los índices accionarios locales suben mientras los inversionistas locales centraban su mirada en los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.14% a 61,476.77 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 1.18% a 61,505.13 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos del conglomerado Orbia, con una ganancia de 11.55% a 17.67 pesos, seguida por la minorista Walmex, con un alza de 3.91% a 60.32 pesos, y Cemex, con 2.84% a 18.13.

El gigante de las telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, dio inicio ayer la temporada local de reportes trimestrales. Sus acciones avanzan 1.71% a 19.66 pesos tras reportar que su utilidad en el tercer trimestre se incrementó en más del triple.

"Esperamos que el sesgo de recuperación del S&P/BMV IPC continúe, tras seguir consolidando sobre 60,100 puntos. En este contexto, la resistencia más cercana que tendrá que romper para fortalecer el impulso se sitúa en 61,400", afirmaron expertos de Análisis Banorte.