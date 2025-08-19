BMV cierra con ganancias moderadas; destacan acciones de Quálitas, Walmex y Bimbo

Las bolsas de valores de México cerraron con avances moderados las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales subieron levemente, en un mercado que esperaba cauteloso un discurso del presidente de la Reserva Federal al final de la semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.25% a 58,462.79 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.28% a 1,171.99 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Quálitas, con un avance de 1.93% a 170.04 pesos, seguida del gigante minorista Walmex, con 1.91% más a 57.16 pesos, y Bimbo, con un alza de 1.82% a 57.7 pesos.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará un discurso el viernes en la reunión anual de Jackson Hole. Los mercados esperan que ofrezca pistas sobre los próximos pasos del banco central, en una semana en la que también destacan las minutas de su reunión.