Bitcoin cae 5% en menos de 24 horas tras máximo

Bitcoin, el criptoactivo más popular a nivel mundial, operaba alrededor de 118,200 dólares el jueves a las 5:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, luego de que el miércoles alcanzó un máximo histórico al tocar 124,200 unidades, lo que representa una minusvalía cercana a 5% en menos de 24 horas.

El bitcoin ya venía en rally alcista impulsado por medidas regulatorias en Estados Unidos como la aprobación de la ley Genius, otra orden ejecutiva que permitirá la apertura de los fondos de pensiones de ese país a las inversiones en criptomonedas y las compras institucionales.

Además, el miércoles, Bullish, una casa de intercambio de criptomonedas dueña de la plataforma CoinDesk, debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York y sus acciones se dispararon 175% en su primer día de actividad a 102 dólares, desde el precio inicial de 37 dólares fijado para su Oferta Pública Inicial (OPI).

Ethereum acumula un alza de 0.59% en las últimas 24 horas; XRP una caída de 3.9% y solana un descenso de 0.2%, de acuerdo con datos de la plataforma Binance. En lo que va del 2025, bitcoin acumula un alza de alrededor de 26.05%, ethereum de 40.7%, XRP de 39.2% y solana de 4.46 por ciento.

El valor total de mercado de la industria de las criptomonedas disminuyó 3.3% en las últimas 24 horas, hasta los 4.01 billones de dólares, con un aumento del 19.6% en el volumen de operaciones, hasta los 291,490 millones de dólares.