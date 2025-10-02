Acciones de Meta suben impulsadas por inversiones en IA

Las acciones de Meta, la matriz de Facebook, que cotizan en Wall Street mantiene favorables expectativas impulsadas por las inversiones que realizaran en Inteligencia Artificial (IA).

Los títulos de la empresa matriz de Facebook escalaron un 1.36% y se vendieron en 727.06 dólares cada una la jornada de ese jueves.

En su comparación anual, los papeles de firma apuntan un alza de 24.18 por ciento.

Meta pertenece al grupo selecto de las "7 Magníficas" del Nasdaq, son empresas tecnológicas de gran capitalización, son Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia y Tesla.

Estas compañías son líderes en sus respectivos sectores, como la inteligencia artificial, las redes sociales, el comercio electrónico y los vehículos eléctricos, y tienen una influencia significativa en el rendimiento del mercado y los índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq.

La firma encabezada por Mark Zuckerberg, tiene un valor de capitalización de 1.826 billones de dólares, con lo que se posiciona como la sexta empresa más valiosa de todo el mundo. Es superada por Amazon (2.371 billones), Alphabet (2.976 billones), Apple (3.816 billones), Microsoft (3.833 billones) y NVIDIA (4.598 billones).

Analistas de Monex aseguran que Meta prevén que tiene expectativas positivas que son respaldadas por el avance en Inteligencia Artificial (IA), las cuales podrían impulsar este año y el próximo ganancias por acción de 11.4% y 6.0%, respectivamente.

“Lo anterior sería impulsado por importantes inversiones relacionadas con la IA, entre las cuales destaca un acuerdo de 14,200 millones de dólares con CoreWeave para garantizar capacidad de cómputo hasta 2031”, afirmaron.

Además, un acuerdo con Nebius Group NV por un monto de 19,400 millones de dólares, el cual le permite a la emisora el acceso a más de 100,000 chips GB300 de Nvidia y las sinergias relacionadas de su alianza con OpenAI; entre otras.

Además, la empresa busca monetizar su chatbot generativo integrando interacciones en la personalización de anuncios en Facebook, Instagram y WhatsApp a partir de diciembre de este año, lo que podría consolidar un nuevo segmento de ingresos, agregaron.