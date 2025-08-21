Acciones de Herdez se disparan 31% en BMV; venden McCormick

Las acciones de Grupo Herdez que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subieron 31.36% este jueves, a 72.50 pesos por unidad, llegando a un máximo histórico.

Considerando los precios de cierre de la acción de Herdez desde el 2 de enero de 2020 a la fecha, el último incremento importante que tuvo fue el 4 de enero de 2021 en el que su preció escaló 12.89% a los 58.95 pesos.

Entre sus marcas se encuentran Helados Nestlé, las pastas Barilla, su línea de moles Doña María, enlatados como atún, vegetales y su línea de salsas; además de la marca McCormick, de la que se pueden encontrar aderezos, especias, gelatinas, mayonesas, mermeladas, mostazas y tés.

Como parte de la desinversión de Herdez, la empresa estadounidense de alimentos McCormick & Company incrementará su participación en McCormick de México de 50 a 75% en una operación con valor de 750 millones de dólares, mientras que Herdez conservará el 25% en la unidad mexicana.

"Esta transacción permitirá a Grupo Herdez seguir participando en futuras oportunidades de crecimiento, mientras conservamos nuestra escala y penetración en el mercado mexicano", dijo Héctor Hernández-Pons Torres, presidente y director general de Herdez, en un comunicado.

Connor Rattigan, analista de Consumer Edge, afirmó que la decisión de McCormick era indicativa del sentimiento de empresas similares respecto a los mercados emergentes a medida que se expanden las clases medias, pero advirtió de las presiones sobre el gasto de los consumidores en Estados Unidos.

"Es probable que éste no sea el final de las ambiciones de crecimiento de la empresa en la región", dijo.

En lo que va del año, Herdez acumula un alza de 32.6% en la BMV, un avance que alcanzó por el alza de su acción este 21 de agosto y que por ahora la ubica con un rendimiento superior al de los índices de referencia de la BMV y la Bolsa Institucional de Valores, (Biva) de 18.5 y 16.9%, respectivamente.

"Se espera que este acuerdo mejore el retorno para los accionistas de Grupo Herdez, permitiendo a la compañía buscar otras oportunidades estratégicas, mientras continúa con la reconfiguración de su portafolio", dijo la empresa mexicana en un comunicado.

Las ventas netas y el flujo operativo (EBITDA) de McCormick de México a nivel consolidado en el estado de resultados de Grupo Herdez, durante los últimos 12 meses finalizados el 30 de junio de 2025, fueron de 892 y 185 millones de dólares, respectivamente.

Otros movimientos

Esta no es la única operación relevante que ha hecho Herdez en los últimos meses, pues en abril de este año anunció que planea separar su unidad Grupo Nutrisa, una marca de alimentos naturales y helados de yogurt, lo cual podría suceder antes de que termine el tercer trimestre.

Herdez propuso a sus accionistas un dividendo en especie que la llevaría a escindir su negocio minorista de helados, en una estrategia que permitiría la operación de los dos negocios de manera autónoma.

Fundada en 1947, McCormick de México ha sido un actor protagónico en el segmento de condimentos y salsas en México, la segunda economía más grande de América Latina, vendiendo una gama de productos de la marca McCormick.