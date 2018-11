Debido al aumento de la vivienda en renta observado en México y Estados Unidos, inversionistas del sector inmobiliario destacaron que es un buen activo de refugio en épocas de crisis.

Francisco Andragnes, director general en Metro Buildings, detalló que ha observado que los inversionistas estadounidenses adquieren este tipo de inmuebles como protección en épocas e volatilidad.

"Los inversionistas en general, están adquiriendo principalmente vivienda en renta (...) porque es un activo que tiene un perfil de riesgo óptimo, es un activo que ajusta la inflación (...) pero principalmente porque es un tema de riesgo anticíclico", aseveró Andragnes.

De acuerdo con el directivo, durante la crisis inmobiliaria en 2008, el negocio de las oficinas y casas se vio afectado; sin embargo, la vivienda en renta logró sobrevivir debido a que las personas no se arriesgan a comprar.

"Cuando hay una crisis mejor no compro, mejor alquilo porque no sé si me voy a quedar sin trabajo si voy a pagar la hipoteca, si voy a perder el enganche. Es un activo que tiene la capacidad de funcionar como protección de crisis tanto para la demanda como la oferta".

En el marco de Expo Negocios Inmobiliarios, Eugene Towle, presidente de Softec, destacó que en el período del 2000 al 2015, la vivienda en renta aumentó en la Ciudad de México de 13 a 16% de las viviendas.

Explicó que en dicho período, el parque de viviendas ocupadas en la capital del país creció en 497,000 viviendas, de las cuales 200,000 fueron en renta; esto quiere decir que casi la mitad de la vivienda se puso en renta.

"Estamos viendo un regreso a un mercado más balanceado porque compran y adquieren en renta", mencionó Towle.