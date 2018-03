José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), consideró que la volatilidad en el mercado no se acentuará por la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 20 de enero, porque es un evento que ya está esperado por el mercado, aunque un anuncio inesperado durante la ceremonia sí podría causar nuevos movimientos.

Generalmente, la volatilidad se da cuando hay algo no esperado en el mercado, cuando ya es algo tan cierto, como es el caso del viernes, la toma de posesión, yo creo que la volatilidad no debería ser tan alta y se daría si hay algo que no está descontado por el mercado. Esperemos no haya más sorpresas , manifestó el directivo tras el timbrazo con motivo de la emisión subsecuente de acciones por parte de Infraestructura Energética Nova (IEnova) realizada en octubre del 2016.

Lo que se conoce sobre Donald Trump ya ha sido descontado por el mercado y probablemente ya descontó hasta un poco más, porque no ha moderado su tono hasta ahora y si se dan noticias que no sepamos eso puede generar más volatilidad , agregó.

Cederá

Tras reconocer que el efecto Trump ha sido la principal causa de volatilidad en los mercados en las últimas semanas, el directivo confió en que ésta comience a reducirse en breve y así el mercado se reactivaría y se retomarían las emisiones accionarias pospuestas el año pasado.

Recordó que empresas como la productora de tequila José Cuervo y la comercializadora de artículos de marcas de moda Grupo Axo aplazaron su debut en la BMV.

Además de la desarrolladora inmobiliaria Pulso Inmobiliario, quien está a la espera de colocar un fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) dedicado al segmento de hoteles de lujo.

De entrada, hay que ver qué es lo que pasa esta semana y si toda la incertidumbre se empieza a descontar y vemos un poco menos de volatilidad, pero no hay ninguna fecha por ahora (para el listado en la Bolsa Mexicana de Valores de dichas compañías), pero seguimos acumulando algunas empresas que sí están buscando salir al mercado , dijo.

