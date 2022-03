Al recibir la certificación de CFA, Chartered Financial Analyst, una de las 43 mujeres en México con esta certificación, Nadia Montes de Oca, CFA y Portfolio Manager at Franklin Templeton Investments, recibió comentarios como "siendo mujer lo lograste", aunque siempre acompañado por un "Felicidades", el comentario se sentía como "ser mujer es una desventaja", pero ella afirma que no es así, "ser mujer no disminuye mis capacidades ni es una desventaja para el mundo financiero".

Montes de Oca fue egresada de la carrera de actuaria en el ITAM, e ingresó a trabajar en Franklin Templeton México, uno de los gestores de activos independientes más grandes del mundo, y recibió la certificación CFA, ofrecida por el CFA Institute a analistas financieros que consigan completar una serie de tres exámenes, es considerada una certificación estándar para facilitarse el ingreso a las mayores firmas del mercado de gestión de activos.

“Cuando recibí mi certificación, sentí que fue un gran mérito y me sentí más preparada, y es parte de este desarrollo que he tenido, tener más confianza en mí y en mi trabajo. En otras áreas me dijeron ‘felicidades, lo lograste como mujer’ y me sorprendió que ya no sentía que el factor mujer me favorecía y me sentía tan cómoda conmigo”, afirmó.

“Al recordarme ‘tu eres mujer’ fue un impacto y abrir los ojos de que como yo lo logré, también debo hacer algo para acercarme a las otras mujeres y decirles qué necesitan y como te ayudo. Fue un despertar de lo puedo lograr y que podemos ayudar a otras mujeres a que también empiecen a desarrollarse en sus ramos personales”, agregó.

Aseguró que el hecho de ser mujer debe dejar de verse como una desventaja. “Tenemos que dejar de ver que lo femenino es inferior y que por ser mujer tengo desventajas”, dijo. “Tenemos que empezar a ver que lo que podemos aportar diferente a mi lugar de trabajo y todo el entorno, y aprovechar lo que tenemos para transmitirlo a la sociedad, y mostrar que se pueden lograr buenos resultados financieros”, dijo en entrevista.

Aclaró que la certificación de CFA tiene pocos analistas recibidos, hasta el 2020 solo eran 365 personas, de las cuales solo 43 mujeres. Sin embargo, es una certificación que dura 3 años en lograrse y en 2017 había solo 14 mujeres.

En Estados Unidos y en Canadá hay más miembros tanto de hombres como de mujeres, y “en México aún falta para incentivar a los profesionales de las inversiones obtengan la certificación CFA de Chartered Financial Analyst” dijo Nadia Montes de Oca.

Puntos de rezago

Mencionó que hay tres factores que han rezagado la inclusión femenina en el ámbito laboral, y destacó que la implementación de los criterios ASG han impulsado el movimiento ambiental, social y de gobernanza.

“Creo que desde niñas no se ha incentivado la carrera de finanzas, matemáticas, estadística, y otras, la preferencia es hacia otras carreras. Al no tener suficientes mujeres en la carrera y con la preparación adecuada para el ámbito laboral, entonces se tiene una base más pequeña”.

Otro factor, añadió, es que aún hay muchos estereotipos, con los roles de género que se han marcado. Se debería considerar el tema de orientación vocacional, saber cómo se les presenta el panorama y como se describe el área.

“Hay pocos modelos femeninos, en mi caso, la presidenta de Franklin Templeton y la segunda al mando son mujeres, y son ellas las que inspiran a las mujeres a seguir avanzando. Es algo que en México aún falta, destacar más a las mujeres que son sobresalientes”, dijo y destacó que es otros de los factores de podrían mejorar la participación de la mujer en el mundo financiero.

“Antes el ambiente laboral, que había estado dominado con hombres, parecía poco amigable con la inclusión, para aspirar a tener 50% de la plantilla laboral, es un trabajo en equipo, tanto nosotros como las empresas, no tolerando discriminación, abuso, acoso, y tener procedimientos claro para darle seguimiento y continuidad a los casos detectados”, dijo Montes de Oca.

La flexibilidad laboral también representa un factor para que las mujeres podamos tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Además, la igualdad de condiciones, los permisos de maternidad y paternidad también favorece la inclusión laboral.

“No solo es favorecer a las mujeres, sino favorecer a todos para que sea de verdad equitativo. Tanto en flexibilidad de horarios como en prestaciones y permisos”, afirmó la entrevistada.

La empresa debe definir un puesto de manera que quede neutro, con palabras neutras, asignar un salario, sin importar que sea hombre o mujer ese será su salario y después se reciben candidatos para la vacante.

