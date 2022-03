Globcash, la empresa del negocio prendario, prevé duplicar su tamaño con su salida a la Bolsa de Valores de México, ya que estima abrir 300 casas de empeño en los próximos dos años, tanto en México como en Centroamérica, además, realizará adquisiciones en Estados Unidos.

“Estamos planeando abrir 35 sucursales en El Salvador, de momento, y vamos a poner alrededor de 120 sucursales en Guatemala, lo demás lo vamos a distribuir en México, principalmente en el sur del país, en el noroeste y en la zona potosina y el Golfo. Son regiones en donde nos hemos enfocado, ciudades chicas, medianas y comunidades rurales”, adelantó Roberto Arámburo, director general.

En entrevista, el directivo comentó que tienen estimado lanzar su oferta pública inicial (OPI) en la última semana de marzo en la Bolsa Institucional de Valores (Biva), si las condiciones de mercado lo permiten.

Sin embargo, comentó que de momento no han fijado el precio al que estiman colocar cada una de las acciones ni la cantidad de recursos que esperan recaudar.

La empresa, que será la primera en debutar en el mercado de capitales mexicano tras casi dos años sin celebrarse un listado de acciones en el país, pondrá en la mesa una nueva alternativa para invertir en el negocio de casas de empeño, el cual está altamente fragmentado y ofrece oportunidades de crecimiento, tanto fuera como dentro del país.

Con su llegada a Bolsa, Globcah busca “poner la semilla para que el mercado de capitales despegue”, expuso el directivo, quien agregó que la Bolsa de valores de México no despega porque “piden valuaciones altas y porque hacer una OPI no se ve como una inversión, sino como un gasto”.

“La realidad es que cuesta más caro no hacerlo que hacerlo por el beneficio que le das a la compañía, la visibilidad, la institucionalización y la estrategia en la penetración de mercado, eso es lo que nosotros vemos”, manifestó el directivo.

“Como empresa creemos que en México hace falta una cultura de institucionalización en los negocios, por lo que grandes negocios terminan no llegando a Bolsa porque no hay esa cultura de tener una gobernanza interna. La institucionalización paga, es un gran activo, una inversión, no es un gasto”, subrayó el director de la empresa que está a unas semanas de celebrar su listado de acciones.

En busca de inversionistas institucionales

Con su OPI, Globcah quiere atraer a inversionistas institucionales, pero también a individuales, como una estrategia para darle mayor bursatilidad a sus acciones. Una vez que se materialice su plan de expansión buscará retribuir a sus accionistas con el pago de dividendos.

Al preguntarle al director general de la empresa si es “buen momento” para celebrar una colocación accionaria, debido la fuerte volatilidad que viven las bolsas locales y globales por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, explicó que las épocas de crisis generan oportunidades.

“Nosotros vemos bien el momento. Los tiempos que han sido complicados para la humanidad son de oportunidad, la historia lo ha enseñado (…) Vemos una coyuntura especial porque no hay OPI, no tenemos competencia, por eso creemos que es un buen momento para poder hacerlo”, opinó.

Agregó que Globcash, fundada en 1985 en Mazatlán, Sinaloa, como una de las primeras casas de empeño privadas en el país que opera bajo el nombre de Casa Mazatlán, ha aguantado crisis como la devaluación del peso y presiones inflacionarias.

El negocio de casas de empeño es “resiliente porque cuando hay crisis te va bien, pero cuando no hay crisis te va mejor, esa es nuestra experiencia”, subrayó el CEO de la empresa prendaria.

Incluso, explicó que las casas de empeño son una fuente de financiamiento accesible, principalmente entre la población no bancarizada y que “funcionan bien” ante escenarios inflacionarios y en entornos de altas tasas de interés.

Duplicará su tamaño

Globcash opera 216 casas de empeño en México y en Guatemala. Su plan para los próximos dos años es abrir 300 más en ambos países y en El Salvador, para llegar a 516 en el 2023. Además, buscará hacer adquisiciones en Estados Unidos, puntualmente en Texas, Arizona y Florida.

“Lo que estamos planeando es abrir 300 casas de empeño entre México y Centroamérica y tener dinero en la chequera para hacer adquisiciones inorgánicas en el mercado estadounidense, al cual conocemos porque operamos en él desde hace 15 años. Queremos ofrecerle al inversionista una empresa que está altamente diversificada en mercados y con ingresos en diferentes monedas, como el quetzal y el dólar”, dijo Roberto Arámburo.

“No buscamos hacer del empeño un negocio de dolor, sino de oportunidades, al generar microcréditos para emprendedores pequeños que están en las comunidades (...) El perfil más rentable que vemos y que genera más valor de largo plazo al país es el micro emprendedor o el que tiene trabajos en la economía primaria”, añadió.

En Guatemala, la casa de empeño tiene operaciones desde el 2008 y destaca por ser un mercado altamente fragmentado. El Salvador, está muy dolarizado y es en donde Globcash volverá con su oferta.

Mientras que en el sur de Estados Unidos el negocio de casas de empeño está atendido en más de 60% por pequeños operadores que tiene una o dos sucursales. Como parte de su plan de expansión, la empresa ya tiene detectados algunos prospectos de inversión en dicho país.

“Tenemos identificadas aproximadamente 35 unidades y teniendo los recursos en la chequera, las municiones, las podremos adquirir (...) Aprendí que las casas de empeño de Estados Unidos funciona más como créditos refaccionarios para emprendedores”, dijo.

Roberto Arámburo comentó que el plazo promedio de los préstamos que ofrecen a sus clientes es de un mes, con un ticket promedio de 1,450 pesos y una tasa de interés que ronda entre un 10.5 y 18.5%, dependiendo de la garantía.

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre) estima que al año unos 13 millones de mexicanos recurren al empeño. Al cierre de 2020 (dato público más reciente), el sector reportó 61.1 millones de operaciones prendarias y se encuentra acaparado por 14 marcas que representan el 50% de las tiendas de empeño, entre ellas se ubica Casa Mazatlán.

¿Quién es Globcash?

Ha operado por más de 35 años en el sector prendario.

Tiene presencia en México y en Guatemala.

Cuenta con 216 casas de empeño: 194 en México y 22 en el país centroamericano.

A través de la marca Casa Mazatlán, representa aproximadamente 2.9% del mercado mexicano.

Otorga préstamos con intereses garantizados con prenda.

Apoya a los sectores desatendidos por los bancos.

Entre sus líneas de negocios están: préstamos prendarios, venta de mercancía y de joyería nueva.

Fuente: Presentación a Inversionistas

