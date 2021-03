Los principales índices del mercado estadounidense operan mixtos este martes, previo al anuncio de política monetaria que hará mañana la Reserva Federa (Fed). Mientras el Dow Jones cae, el S&P 500 toca un nuevo máximo histórico y el Nasdaq su mejor nivel en dos semanas ante el avance de tecnológicas.

Los inversionistas de Wall Street dan señales de cautela en espera del anuncio de política monetaria. Las medidas de estímulo y mejores datos económicos han provocado cambios en carteras debido a temores inflacionarios y la posibilidad de que compañías cíclicas se beneficien de la recuperación económica.

En este contexto, el Dow Jones cae después de anotar seis récords intradía consecutivos, ante el optimismo por el paquete de estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares aprobado en ese país. La alta demanda en los valores tecnológicos eleva con fuerza el Nasdaq y genera ganancias ligeras en el íncide S&P 500.

Con un avance de 0.99%, el índice compuesto del mercado Nasdaq se ubica en 13,592.72 unidades, mientras que el S&P 500, de 500 compañías sólidas, se mueve 0.10% a 3,972.86 puntos. El Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, retrocede -0.39% al nivel de 32,824.55 unidades.

Las acciones de Apple Inc, la mayor compañía en valor por capitalización de ese mercado, suben 2%, luego de que la correduría Evercore ISI elevó el precio objetivo para sus papeles. Otros valores tecnológicos de gran capitalización como Facebook Inc, Netflix Inc, Alphabet Inc y Microsoft ganan más de 1 por ciento.

