Los precios internacionales del petróleo vivieron una ‘cruda’ sesión este miércoles, marcando la peor caída de este año y con la mezcla mexicana de exportación cerrando un 11.41% a la baja, en 105.97 dólares el barril, en medio de preocupaciones por las interrupciones del suministro por la invasión de Rusia en Ucrania.

El barril europeo Brent fue el que más se depreció ayer (-13.16%), con lo que finalizó con su peor jornada desde abril de 2020, a un precio de 111.14 dólares. Por su parte, el petróleo de Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), cayó 12.13% en 108.70 dólares el barril, sellando su peor sesión desde el 26 de noviembre del 2021.

Las cotizaciones alcistas del crudo tuvieron una interrupción después de que ayer se dispararon hasta un máximo histórico de 123.70 dólares por barril en el caso del WTI, el Brent llegó a 127.98 dólares por barril y la mezcla mexicana alcanzó los 119.62 dólares el barril.

“La prohibición a la importación de petróleo ruso por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido no es un cambio fundamental. El mundo no está a punto de quedarse sin petróleo, estamos presenciando una crisis de precios en lugar de una crisis de suministro. Más allá de la incertidumbre a corto plazo, confiamos en que el alza del precio del petróleo siga patrones más o menos conocidos. Tales movimientos bruscos hacia arriba generalmente siguen movimientos hacia abajo en semanas o meses, no en años”, opina Norbert Rücker, jefe de Economía e Investigación de Next Generation en Julius Baer.

El especialista mencionó que desde el martes 8 de marzo se iniciaron sanciones directas, después de que Estados Unidos y el Reino Unido prohibieron las importaciones de petróleo y gas ruso.

“Esto no significa un cambio fundamental, Estados Unidos ha sido un comprador marginal de los llamados aceites sin procesar, que probablemente pueda reemplazar fácilmente. Del mismo modo, la prohibición del Reino Unido solo se aplicará a finales de este año, lo que da tiempo suficiente para ajustar los suministros en un mercado que, de todos modos, para entonces se verá muy diferente”, consideró Norbert Rücker.

Añadió que lo sorprendente fue la rapidez y decisión de las empresas para aislar a Rusia, debido a la incertidumbre y el miedo sobre las acciones políticas existentes y futuras, y probablemente por el imperativo ético de oponerse a la agresión.

Ayer miércoles, las acciones de las petroleras tuvieron un mal día en las Bolsas globales. Las emisoras sufrieron por la baja en los precios internacionales del crudo y porque en las últimas semanas algunas han anunciado que suspenderían operaciones en Rusia, como es el caso de Shell, Exxon Mobil y BP.

En tanto en la sesión de este miércoles, Exxon Mobil cayó 5.68% y Repsol 3.20%; mientras los títulos de Saudi Aramco y Shell bajaron 2.91% y 2.69%, respectivamente. Chevron, por su parte, y BP descendieron un 2.50% y 2.22%, respectivamente.

Para el especialista en Julius Baer, los mercados energéticos siguen siendo el centro de atención de cómo el “shock geopolítico” desatado por la guerra en Ucrania se convierte en un “shock económico”.

Sin embargo, dado que los volúmenes y valores del comercio de energía entre Rusia y el mundo son trascendentales, los cambios que se observan provocan inflación y perjudican los gastos corporativos y domésticos.

Ayer también se dio a conocer que los inventarios de petróleo de Estados Unidos cayeron en 1.9 millones de barriles en la semana al 4 de marzo, a 411.6 millones de barriles, según datos de Energy Information Administration (EIA).

Según reportó la agencia Reuters, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington dijo que apoyan un aumento en la producción de petróleo y alentarán a la OPEP a considerar una mayor producción.

“Apoyamos los aumentos de producción y alentaremos a la OPEP a considerar niveles de producción más altos”, dijo el embajador Yousuf Al Otaiba en un comunicado tuiteado por la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Washington.

judith.santiago@eleconomista.mx