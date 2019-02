Aleatica, dueña de 49% del Aeropuerto Internacional de Toluca, no ha recibido ninguna oferta del gobierno federal para comprarle la participación que posee de dicho activo, aseguraron fuentes relacionadas con el tema.

Este lunes el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, declaró que están negociando con Aleatica, antes OHL México, la compra de 49% de la participación accionaria que posee de la terminal aérea mexiquense.

“Se está en las negociaciones. Ellos (Aleatica) señalan una inversión que han hecho desde algunos años y quieren recuperarla, y estamos en esa negociación. Les hemos dicho que no tenemos ningún interés de aplicarles una llave de lucha libre, no se trata de eso. Éste no es un gobierno expropiador, este gobierno respeta los derechos de la gente”, declaró el funcionario federal .

Fuentes consultadas reiteraron que la empresa operadora de autopistas únicamente ha sostenido pláticas informales con funcionarios de la nueva administración en las que no les han hecho propuesta alguna de compra.

Aseguran, además, que Aleatica estaría abierta a escuchar la propuesta del gobierno federal y dispuesta a apoyar las decisiones que ponga sobre la mesa.

Abierta a todo

El mensaje de la operadora de carreteras es de apertura. A la venta o también el análisis de su permanencia en el nuevo proyecto aeroportuario.

Entrevistado por este diario en noviembre del año pasado, el director general de Aleatica, Sergio Hidalgo, fue cuestionado sobre la posibilidad de vender su participación en la tarminal aérea.

Entonces respondió: “Yo sería poco sensible si en estos momentos, sin conocer los planes definitivos del gobierno, presento la posibilidad de una venta. Vamos a esperar a que se asienten las cosas y que se tomen las definiciones que debe tomar la nueva administración”.

Sin embargo, comentó que desde hace años algunos grupos aeroportuarios estaban interesados en comprar su participación accionaria en la terminal aérea de Toluca, sin que se haya concretado ningún acuerdo.

En este sentido el director general de Aleatica aseguró que para la compañía el aeropuerto de Toluca no ha sido rentable. “No hemos perdido dinero, pero tampoco hemos dado dividendos”.

También es cierto que IFM Investor, socio de control de Aleatica, tiene experiencia y asociaciones en aeropuertos alrededor del mundo; es decir, sabe del negocio.

Está asociado con el Grupo de Aeropuertos de Manchester, que opera las terminales de Londres Stansted, East Midlands y Manchester. También tiene asociaciones en Melbourne, Australia y en el aeropuerto internacional de Viena, Austria. En todas estas terminales atienden alrededor de 118 millones de pasajeros.

Tardará un año

De acuerdo con fuentes del mercado, no se iniciaron las negociaciones y el proceso tardaría por lo menos un año.

El gobierno, por su parte tendría que constituir la nueva entidad del sistema aeroportuario metropolitano y la dirección de Aleatica tendría que llevar a su consejo de administración la propuesta de seguir con el proyecto de la mano del gobierno y vender su participación y a qué precio.

El 49% de la terminal de Toluca le costó a Aleatica, en 2006, 1,100 millones de pesos, para una concesión de 50 años, pero le inyectaron 2,500 millones de pesos para acondicionar una pista.

Sergio Hidalgo subrayó en la entrevista de hace unos meses que actualmente este aeropuerto no necesita muchos recursos para atender a más pasajeros, fácilmente tiene la capacidad para recibir a 7.5 millones cada año.

El objetivo de la operación del gobierno federal es recuperar el aeropuerto Adolfo López Mateos.

Aleatica, antes OHL México, es accionista mayoritaria del Aeropuerto Internacional de Toluca, con 49% de participación, mientras que el gobierno del Estado de México ostenta 26% y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) otro 25 por ciento.

Esta terminal, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Base Aérea Santa Lucía, forman parte del nuevo sistema metropolitano aeroportuario (SMA), propuesto por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

