Santiago Urquiza, presidente de Central de Corretaje (Cencor), la firma controladora de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pidió “cancha pareja” para competir en el mercado mexicano que sigue dominado por un monopolio con 127 años de operación.

“Nosotros tenemos toda la capacidad de competir. Tenemos la mejor tecnología, el sistema más rápido del mundo es el que tenemos, lo contratamos con Nasdaq. Tenemos el equipo y queremos que la cancha esté pareja para poder realmente tener los beneficios que hemos prometido”, manifestó.

Urquiza, un viejo lobo de mar en el sector financiero, está contento, orgulloso de su bolsa, proyecto que delineó hace unos años y que desde hace 36 meses es una realidad.

Habló de los beneficios de la competencia en el mercado bursátil nacional, la cual inició una nueva etapa desde el 25 de julio de 2018, cuando Biva arrancó operaciones en México, como un nuevo centro bursátil. Uno de ellos ha sido la disminución en el costo de servicios.

Por ejemplo, las cuotas de listado y mantenimiento de emisoras inscritas en Bolsa se han reducido 42.9% y 31.1%, respectivamente, en promedio.

¿Qué le falta a la legislación para tener un mercado más ágil? Se le pregunto.

“Las regulaciones son dinámicas, se hizo una gran regulación para dar pie a una segunda Bolsa y se van revisando para ver qué tan efectivas son, sí cumplen con el propósito con el que se hicieron. La autoridad está muy interesada en crecer el mercado de valores, está muy interesada en hacer los ajustes la regulación para permitir una mayor competencia”, resaltó Santiago Urquiza.

Acerca de su relación con su único competidor, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dijo, “me gustaría tener una relación más cercana para juntos trabajar y crecer el mercado. Ambicionamos a que eso se vaya dando. Tenemos una relación cordial y ellos hacen lo suyo y nosotros lo nuestro”.

Además, resaltó que en estos tres años se ha cuadruplicado el número de cuentas de inversión en Casas de Bolsa, al pasar de 250,000 a alrededor de 1 millón.

Santiago Urquiza celebró que después de tres años de ausencias de OPI en el mercado bursátil mexicano, Cox Energy debutó en Biva y se convirtió en la primera empresa de energía solar fotovoltaica en cotiza en América Latina y la que rompió (momentáneamente) con la que ya ha sido calificada la “peor sequía” de emisiones accionarias en la historia moderna del mercado.

Desde el 25 de julio de 2018, cuando arrancó operaciones Biva, se han financiado en dicha plaza más de 200,000 millones de pesos en instrumentos de capital y deuda.

Incluso Urquiza aseguró que, en este año, el 60% de las emisiones de deuda corporativa de largo plazo se han realizado en el centro bursátil que preside.

“Las empresas medianas que están creciendo han estado viniendo a Biva como Hospitales MAC que realizó su segunda ronda de deuda por 1,500 millones de pesos y va por una tercera, incluso anunciaron una OPI”, subrayó Urquiza.

¿Por qué las entidades de gobierno han salido tanto a hacer emisiones en Biva? Se le preguntó al presidente de Cencor. Pues entidades como Banobras, Fira y Fonacot se han convertido en clientes recurrentes de dicha plaza y en su conjunto han recaudado cerca de 40,000 millones de pesos desde el 2019 a la fecha.

“Tenemos una relación muy buena con las autoridades, pero yo te diría que no es que nos consientan, nos estamos ganando un espacio y a muchos participantes les interesa promover la competencia. Lo importante es generar un entorno competitivo, saludable, que tengamos dos Bolsas grandes representativas”, respondió.

Tiene 9% del mercado

Biva alcanza alrededor de 9% de participación del mercado. Mientras que la operación, ha crecido 26 por ciento. “En una situación compleja el que el volumen aumente de 15,000 millones de pesos a 20,000 millones de pesos es significativo”, comentó Urquiza.

Según datos del mercado, el valor operado promedio diario (VOPD) en el segundo trimestre de 2018 fue de 16,733 millones de pesos mientras que para el mismo periodo de 2021 creció a 17,522 millones de pesos.

“Un logro general de Biva es haberle dado una mayor visibilidad al mercado, creo que el mercado de valores está presente para emisores y para inversionistas. Yo creo que hoy todas las empresas analizan el crédito bancario versus la emisión pública y así lo hemos notado todos los días”, externó el presidente de Cencor, que además de controlar a Biva integra otras tres firmas de corretaje y valuación de precios de mercado.

Actualmente hay 48 empresas listadas en Biva, con datos proporcionados por el centro bursátil. Solo una empresa ha colocado acciones, la mayoría ha emitido deuda a corto y largo plazos, otros más Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis) y Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibra).

De dicho grupo, 15 son nuevas empresas mexicanas han logrado financiarse a través de Biva, tal es el caso de Cox Energy, Hospitales MAC, Fibra Orión y Fibra Soma, así como Total Play, Fortem Capital y Capital Indigo, por citar algunas.

Mientras que la primera en hacer una colocación en Biva fue la firma financiera Sofoplus, con una oferta de certificados bursátiles. A dicha lista siguió la empresa del sector hipotecario Fhipo y luego Crédito Real, Nexxus Capital, Elektra, Fibra Hotel, Viva Aerobus, Totalplay, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Traxion, Fibra Orión y en este año Fibra Soma.

Otro cambio que generó el arribo de Biva fue la posibilidad de que las empresas que ya han colocado acciones, deuda u otra clase de valores, puedan permanecer en la Bolsa Mexicana de Valores o cambiarse al nuevo centro bursátil.

Así lo han hecho ya 11 compañías. La primera fue la firma de capital privado y socio mayoritario de Cencor, Liv Capital que decidió cambiar sus CKD a Biva, Nexxus Capital y Credit Suisse también mudaron sus CKD; mientras que Glisco Partners cambió el listado de su Cerpi de la BMV a Biva y GAP trasladó sus emisiones de deuda a dicha plaza. Solo Fhipo ha trasladado sus acciones al nuevo centro bursátil.

Biva también participa en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), al listar emisoras y fondos cotizados (ETF) extranjeros a dicha plataforma que es propiedad de la Bolsa Mexicana de Valores. Desde julio de 2018 y a la fecha ha listado, de la mano de Casas de Bolsa como Kuspit y GBM, más de 370 valores internacionales.

Entre las más recientes podemos citar a Petco, la empresa estadounidense comercializado de productos para mascotas; DoorDash, compañía de servicio de entrega de alimentos con sede en San Francisco, California, Miniso, la cadena de tiendas minorista de origen chino y las acciones de Airbnb, la plataforma de servicios de renta de hospedaje.

Continuidad en las operaciones

Santiago Urquiza dijo que Biva también ha significado para el mercado la continuidad de operaciones, en caso de registrarse fallas en el sistema.

Un caso reciente fue la falla del 9 de octubre del año pasado en la Bolsa Mexicana de Valores, la cual inició alrededor del mediodía, sin que se pudiera restaurar la sesión bursátil de aquel viernes, causando pérdidas entre los operados y quizá la caída del sistema más relevante de las últimas décadas.

“Cumplimos tres años con 100% de continuidad del mercado; (las operaciones) no se han interrumpido por ningún segundo, eso es un logro de Biva, del proveedor de tecnología de Nasdaq y es un logro del mercado mexicano. Ya tenemos un mercado con dos bolsas y eso asegura la continuidad del mercado, se cae una y le sigue la otra”, aseveró Santiago Urquiza.

Pero Urquiza también reconoció la falta de profundidad del mercado y que hace falta crecer el número de inversionistas, acercarlos al mercado mediante la promoción.

Señaló que el mercado mexicano cuenta con una base sólida de inversionistas institucionales, como las afores y fondos de inversión, sin embargo, es necesario que haya más personas físicas invirtiendo en Bolsa.

“Cuando tenemos un mercado con más participación de personas físicas es más bursátil, con más dinamismo. (Es relevante) que el mercado de valores fuera un lugar común para los mexicanos, para destinar los ahorros”, opinó.

Mencionó que a través de campañas, herramientas e iniciativas y proyectos como el Instituto Biva promueven la educación financiera mediante 55 programas, la creación de la figura de Embajadores Universitarios, que ya suman más de 200, cuya labor es fomentar los beneficios de la Bolsa de valores.

Además, de su presencia en distintos foros, la organización de eventos para difundir la relevancia de tener un mercado bursátil robusto, así como podcast de análisis financiero y de inversiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

A escala internacional han realizado Biva Day, que este 2021 está entre sus planes volver a celebrarlo en la ciudad estadounidense de Nueva York, con el propósito de difundir las ventajas que el mercado mexicano ofrece ante la competencia que suponen otras plazas internacionales.

¿Ha quedado a deber Biva?

A Santiago Urquiza se le preguntó, ¿por qué Biva no logró en tres años traer a 50 nuevas empresas al mercado? El ejecutivo dijo: “Ese compromiso lo seguimos teniendo. Simplemente el entorno no ayudó a que el precio de las acciones fuera lo suficientemente atractivo para que nuevos emisores vinieran al mercado”.

“Sí nos interesa, como comentamos hace tres años, que el número de empresas crezca, esperamos que la inversión empiece a tener un crecimiento mayor. Se van a dar las cosas”, confió.

Pero adelantó que hay un par de empresas que están evaluando su debut en Bolsa, por lo que manifestó su confianza en que decidan hacerlo y puedan anunciar pronto al mercado sus planes.

“Todo hay que enmarcarlo en la situación económica en general, prosiguió Urquiza, es una economía que ha tenido un complejo desarrollo, crecimos un poquito el 2019 y luego en 2020 ya sabemos lo que pasó y en este 2021 apenas estamos (recuperándonos). Si no hay una actividad dinámica de las inversiones, entonces no hay la demanda necesaria y si no hay demanda tenemos varios efectos (...) Y si los precios de las acciones no están en donde deberían estar, los emisores esperan a que haya un momento de mayor demanda”.

Finalmente, se le cuestionó al empresario: ¿No te arrepientes de haberte metido en este negocio? A lo que respondió: “La verdad estoy muy contento, muy satisfecho, ha sido un trabajo muy comprometido, fuerte, pero cuando uno aporta algo a la sociedad, uno está muy contento y creo que Biva sí está aportando a la economía mexicana”.

Empresas listadas en Biva

(Julio 2021)