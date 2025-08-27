Viniles arquitectónicos que transforman el diseño de interiores

Imagina transformar tu cocina en menos de ocho horas, sin ruido, sin polvo y sin gastar una fortuna. Esa es la promesa de una nueva tendencia en diseño interior que ya está revolucionando hogares en México: los viniles arquitectónicos.

Arte Camaleón, liderado por Maurilio Román, es una de las firmas pioneras en ofrecer esta solución estética, práctica y sustentable en México. Estos viniles, usados en países como Japón, Dubái o Canadá, permiten renovar espacios como cocinas, puertas y clósets sin necesidad de obra ni demolición.

“El cambio es inmediato. En un día, puedes tener una cocina con apariencia de mármol, madera o concreto pulido, sin desmontar ni tirar nada”, explica Román en entrevista con El Economista.

Comentó que el material es resistente al calor, humedad y rayones; su mantenimiento es mínimo —basta con un trapo húmedo o bien en casos más complicados se puede limpiar con thinner— y puede durar más de 10 años.

Además, al aprovechar la base existente, reduce el desperdicio y prolonga la vida útil del mobiliario, una ventaja clave en temas de sostenibilidad.

“Cada cliente participa activamente en el diseño: elige colores, texturas o referencias desde Pinterest, mientras el equipo de Arte Camaleón traduce esas ideas en renders y propuestas personalizadas”.

Esta solución también ha conquistado a hoteles, oficinas y departamentos donde el tiempo, la estética y la funcionalidad son clave.