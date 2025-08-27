Buscar
El Economista
Los Especiales

Lectura 2:00 min

Viniles arquitectónicos que transforman el diseño de interiores

Los viniles arquitectónicos pueden imitar texturas como mármol, madera o concreto, son resistentes al calor y la humedad, y ayudan a reducir residuos en renovaciones.

main image

Cocinas renovadas con vinil arquitectónico por el equipo de Arte Camaleón: transformación rápida, sin obra, ideal para un estilo de vida moderno.Cortesía

Patricia Ortega

Imagina transformar tu cocina en menos de ocho horas, sin ruido, sin polvo y sin gastar una fortuna. Esa es la promesa de una nueva tendencia en diseño interior que ya está revolucionando hogares en México: los viniles arquitectónicos. 

Arte Camaleón, liderado por Maurilio Román, es una de las firmas pioneras en ofrecer esta solución estética, práctica y sustentable en México. Estos viniles, usados en países como Japón, Dubái o Canadá, permiten renovar espacios como cocinas, puertas y clósets sin necesidad de obra ni demolición.

Te puede interesar

“El cambio es inmediato. En un día, puedes tener una cocina con apariencia de mármol, madera o concreto pulido, sin desmontar ni tirar nada”, explica Román en entrevista con El Economista.

Comentó que el material es resistente al calor, humedad y rayones; su mantenimiento es mínimo —basta con un trapo húmedo o bien en casos más complicados se puede limpiar con thinner— y puede durar más de 10 años. 

Además, al aprovechar la base existente, reduce el desperdicio y prolonga la vida útil del mobiliario, una ventaja clave en temas de sostenibilidad.

“Cada cliente participa activamente en el diseño: elige colores, texturas o referencias desde Pinterest, mientras el equipo de Arte Camaleón traduce esas ideas en renders y propuestas personalizadas”.

Esta solución también ha conquistado a hoteles, oficinas y departamentos donde el tiempo, la estética y la funcionalidad son clave.

Temas relacionados

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete