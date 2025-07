Qué ver en Disney 2025: Nuevas atracciones, desfiles y restaurantes

Walt Disney World Resort en Florida se reinventa en 2025 con una avalancha de nuevas experiencias diseñadas para emocionar a los visitantes de todas las edades. Desde impactantes espectáculos en vivo hasta restaurantes inmersivos y atracciones reimaginadas, este será un año inolvidable en el lugar más mágico del planeta.

Uno de los estrenos más esperados es Disney Starlight: Dream the Night Away, un desfile nocturno en Main Street U.S.A. que combinará clásicos como Peter Pan con éxitos recientes como Encanto y Moana.

En EPCOT, el regreso de Test Track, en colaboración con General Motors, promete una experiencia de alta velocidad renovada, mientras que GEO-82 lounge ofrece una pausa sofisticada con cócteles y vistas únicas.

Los villanos también toman el escenario con Disney Villains: Unfairly Ever After, una obra teatral donde Maléfica, Cruella y otros iconos reivindican su lugar en la narrativa. Además, The Beak and Barrell, un restaurante inspirado en Piratas del Caribe abre sus puertas con cocina marina.

Disney 2025 sorprende con nuevas atracciones y desfilesCortesía

El verano será aún más divertido con Cool Kid Summer, una celebración temporal que activa los cuatro parques con fiestas, juegos y apariciones sorpresa de personajes entrañables.

Disney promete que 2025 será solo el inicio de una expansión sin precedentes, con tierras temáticas como Tropical Americas, Villains Land y Monstropolis previstas para los próximos años.