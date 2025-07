¡Vacaciones a la vista! Conoce por qué es importante planificar tu economía con anticipación

A unos días de que inicie el periodo vacacional escolar más largo del año muchas familias comienzan a planear las actividades familiares que difícilmente realizan otros meses como salir de viaje, tener actividades de ocio, acudir a restaurantes más frecuentemente, todo esto implica un mayor presupuesto que no siempre es planeado.

Expertos señalan que, sin un plan, estos gastos pueden desestabilizar tu presupuesto mensual, aumentar tus deudas en tarjeta de crédito, préstamos personales o incluso retrasar otras metas financieras como ahorro, inversiones.

Cabe señalar que de acuerdo con la Universidad del Valle de México (UVM) solo 3 de cada 10 hogares en México apartan parte de su dinero a salir de vacaciones,

“Descansar puede ser una gran experiencia sin convertirse en un problema financiero. Con una buena gestión de tus finanzas, ese viaje que tanto necesitas se transforma en un verdadero impulso para tu bienestar, y no en una carga que te persiga el resto del año”, señala Hugh Bruce, chief Consumer Officer de Círculo de Crédito.Reserva vuelos y hoteles con anticipación.

Se puede salir de vacaciones, siempre y cuando cuides tu dinero. Por eso, antes de meter el bloqueador y las chanclas en la maleta, es importante empezar por tener un plan financiero que te ayuden a que el viaje no te termine saliendo carísimo.

Recomendaciones

Expertos de Círculo de Crédito nos dan unas recomendaciones:

1. Historial crediticio. Antes de reservar vuelos, hoteles o lanzarte a la aventura, revisa Mi Reporte de Crédito Especial (Mi RCE). Es como checar el aceite al coche antes de salir a carretera. Ahí verás si tienes deudas y si puedes usar crédito sin ahorcarte después.

2. Analiza tu presupuesto ¿cuánto quieres gastar de verdad? Investiga qué puedes hacer en tu destino, qué te gustaría visitar y cuánto te va a costar estancia, comidas, transporte y diversión. Un buen tip es usar tu app de mapas antes de viajar; ahí puedes ver distancias reales, calcular traslados, ubicar restaurantes o zonas turísticas y darte una mejor idea de los costos.

3. Teléfono para registrar tus gastos. Decide desde ahora qué gastos vas a cubrir de contado y cuáles vas a mandar a crédito. Pero hazlo con la calculadora en la mano. Asegúrate de que el crédito no rebase lo que puedes pagar cómodamente al mes.

4. Mentalidad correcta para disfrutar. Vacacionar no significa gastar todo tu dinero. Relájate, compara precios y recuerda que no necesitas gastar lo que no tienes para disfrutar.

5. Manten tus objetivos de ahorro e inversión. Lo que mejor siempre es planear con anciticipación, si planeas un viaje grande, comienza a guardar dinero varios meses antes. Usa una cuenta separada para tus vacaciones.

6. No descuides tus metas de ahorro. Cumplir con tus propositos de ahorro e inversión no debe olvidarse durante estas vacaciones. Mantén tus aportes a fondos de inversión aunque sea en menor cantidad.

“Vacacionar puede estar al alcance de quienes planifican con inteligencia. Al aprovechar las distintas herramientas puedes organizar unas vacaciones que te permitan disfrutar con tu familia, desconectar y regresar sin preocupaciones financieras posteriores”, concluye Hugh Bruce.