El retraso de GTA VI sacude a la industria de videojuegos: pérdidas y expectativas récord

El anuncio del retraso de Grand Theft Auto VI (GTA 6) hasta el 26 de mayo de 2026 confirmó que el título más esperado del sector no llegará en 2025, como se había proyectado. La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros: las acciones de Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games, cayeron cerca de un 10 por ciento.

El cambio de fecha no solo impactó en Bolsa. Firmas como Ampere Analysis estiman que el retraso de GTA VI podría significar hasta 2,700 millones de dólares en ingresos no generados para la industria en 2025.

La importancia de GTA 6 no puede entenderse sin el antecedente de Grand Theft Auto V, lanzado en 2013. A la fecha, ha vendido más de 215 millones de copias en todo el mundo, con ingresos estimados en 9,000 millones de dólares.

Este desempeño lo convierte en el producto de entretenimiento más rentable de su generación, superando incluso a películas taquilleras de Hollywood.

El modelo de negocio de GTA V, impulsado por la expansión de GTA Online, consolidó un flujo constante de ingresos a través de microtransacciones y contenido descargable. La expectativa de los inversionistas es que Rockstar replique y amplíe este esquema en su nueva entrega.

Por ello, la llegada de GTA VI también es vista como un catalizador para el hardware. Analistas esperan que las ventas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S tengan un repunte significativo en 2026, especialmente en mercados clave como Estados Unidos y Europa.

De hecho, tanto Sony como Microsoft han incrementado recientemente el precio de sus consolas en ciertos mercados, anticipando una mayor demanda vinculada al lanzamiento.

El debate sobre el precio

Uno de los puntos más comentados es el costo de salida. Se rumora que la edición estándar podría alcanzar los 100 dólares, una cifra inédita para un lanzamiento base. Entre los jugadores se comenta que sería el único juego que estarían dispuestos a comprar a ese precio de salida.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, declaró que el precio será “justo” y acorde al valor del producto, sin confirmar la cifra final.

Analistas advierten que un aumento tan drástico podría sentar un precedente para futuros lanzamientos de la industria, sin embargo, se considera que si existen próximos estrenos que tomen de base el precio de los 100 dólares, podrían fracasar.

Un modelo económico en evolución

Aunque circulan rumores sobre la integración de sistemas que permitan generar ingresos reales dentro del juego, al estilo de Roblox, no existe confirmación oficial. Lo que sí se espera es una economía digital más robusta dentro de GTA Online 2, con énfasis en microtransacciones y personalización de experiencias.

Para la industria, este aspecto será clave: de su éxito depende que GTA 6 mantenga ingresos recurrentes y no solo el impacto inicial de ventas.

La llegada de GTA VI es más que un lanzamiento: es un parteaguas para la industria global del entretenimiento.

Sus cifras de preventa, su capacidad de mover consolas y su impacto financiero lo convierten en un caso único en la historia de los videojuegos.

La competencia se repliega

El llamado “efecto GTA” es reconocido en la industria. Según reportes, editoras como Electronic Arts, Ubisoft y Capcom han ajustado sus calendarios para evitar el choque directo con la llegada de GTA VI.

La razón: en 2013, GTA V representó el 89% de las ventas semanales en Reino Unido tras su estreno, dejando al resto de títulos prácticamente sin visibilidad. La historia podría repetirse.

Récord mediático

El interés del público quedó demostrado en diciembre de 2023, cuando el segundo tráiler de GTA 6 alcanzó 475 millones de visualizaciones en 24 horas, un récord absoluto en la industria del entretenimiento digital.

Superó estrenos de películas como Deadpool & Wolverine y Avengers: Endgame. Para los analistas, este nivel de atención confirma que el lanzamiento será un fenómeno cultural y comercial, con un impacto más allá del sector de videojuegos.