Día del Gamer 2025: Switch 2 impulsa acciones de Nintendo, pero preocupa el costo en Latinoamérica

Durante la presentación, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, destacó que esta consola representa “un paso hacia el futuro del entretenimiento híbrido”. Explicó que la Switch 2 mantiene la esencia de jugar en cualquier lugar, pero con más potencia, gráficos optimizados y un catálogo inicial que busca captar tanto a jugadores veteranos como a nuevas generaciones.

Otra gran revelación de la jornada fue la presentación oficial de Mario Kart World, título que se convirtió en la joya de la estrategia comercial de la compañía. El tráiler mostró pistas ambientadas en ciudades icónicas del mundo, integración con torneos en línea y funciones sociales que permiten organizar competencias entre comunidades de distintos países.

Récords iniciales y reacción bursátil

El impacto no tardó en llegar. En sus primeros tres meses en el mercado, la Nintendo Switch 2 alcanzó 5.82 millones de consolas vendidas en todo el mundo, superando las 4.7 millones que registró la Switch original en 2017 en el mismo periodo.

La Bolsa de Tokio reflejó el entusiasmo: las acciones de Nintendo subieron un 9% en la semana posterior al lanzamiento, impulsadas por la expectativa de un ciclo de vida tan largo y rentable como el de la primera consola híbrida.

Infográfico EE

Mario Kart World: el verdadero protagonista

Si bien la consola fue el centro de atención, el verdadero motor de las ventas fue Mario Kart World. De acuerdo con cifras preliminares, este título representó cerca del 40% de los juegos adquiridos para la Switch 2 en sus primeros meses.

En México, Mario Kart World encabezó listas de ventas en tiendas físicas y digitales. Sin embargo, el precio generó debate: con un costo de 80 dólares, rompió la barrera psicológica de lo que se consideraba “justo pagar” por títulos AAA en videojuegos.

Políticas y diferencias internacionales

Durante la presentación, Nintendo también abordó los nuevos lineamientos de seguridad digital. Entre ellos, el EULA actualizado que permite a la compañía inutilizar remotamente consolas modificadas o pirateadas, lo que generó controversia inmediata en foros internacionales.

El EULA es el Acuerdo de Licencia de Usuario Final (también llamado EULA, Acuerdo de Licencia de Software o Acuerdo de Usuario Final de Aplicación con Licencia) es un contrato entre un desarrollador o proveedor de software y la persona que lo usa.

Otra novedad fue el anuncio de GameChat, la herramienta integrada de comunicación por voz y video. Aunque Nintendo la presentó como un recurso para garantizar partidas más seguras, activistas de derechos digitales la calificaron de invasiva, ya que la empresa puede grabar y monitorear conversaciones.

En cuanto a precios, la conferencia confirmó lo que ya se rumoraba:

En Japón , la consola se vende en dos versiones: la internacional por 69,980 yenes (aproximadamente 449 dólares) y la local por 49,980 yenes (aproximadamente 309 dólares), aunque esta última está restringida a idioma japonés y cuentas regionales.

, la consola se vende en dos versiones: la internacional por 69,980 yenes (aproximadamente 449 dólares) y la local por 49,980 yenes (aproximadamente 309 dólares), aunque esta última está restringida a idioma japonés y cuentas regionales. En Estados Unidos , la Switch 2 debutó en 449.99 dólares.

, la Switch 2 debutó en 449.99 dólares. En México, en cambio, el precio oficial es de 13,559 pesos, lo que desató inconformidad entre la comunidad gamer nacional.

Los precios también responden a factores globales: Aranceles en Estados Unidos a productos electrónicos de China que encarecieron la cadena de suministro, situación que provocó que la empresa anunciara un aumento de precios en los próximos meses en la consola que llega a dicho país y esto impactará el Latinoamérica.

México: entusiasmo con sabor amargo

En el mercado mexicano, la Switch 2 agotó las preventas en cuestión de horas. Sin embargo, el entusiasmo inicial se convirtió en un debate encendido en redes sociales, donde se compararon los precios internacionales y se criticó la falta de equidad para mercados emergentes.

Accesorios como el Pro Controller o los Joy-Con subieron el precio hasta 30% respecto a la generación anterior, lo que encarece la experiencia. Sin embargo, analistas de productos electrónicos de la plataforma iFixit descubrieron que la calidad de los nuevos periféricos era inferior al producto previo y además, no era imposible una reparación.

Armar un paquete con consola, controles adicionales y un par de juegos puede superar los 20,000 pesos, una cifra que limita el acceso masivo a la nueva generación.

Ventas de software

Mientras la primera Switch colocó 13.6 millones de juegos en tres meses en 2017, la Switch 2 alcanzó 8.67 millones en el mismo periodo de 2025. Analistas atribuyen la diferencia al alza de precios y a la decisión de Nintendo de cobrar por las versiones mejoradas de títulos clásicos bajo el esquema Switch 2 Editions.

Aún así, Mario Kart World lideró por amplio margen, demostrando que la franquicia se mantiene como la más influyente en la historia de la compañía.

Gamers divididos: entre innovación y descontento

La comunidad global vive una división marcada. Por un lado, los jugadores celebran la potencia, el diseño y el regreso de franquicias clave. Por otro lado, los que critican la política de precios, las restricciones técnicas y el riesgo de perder libertad de uso.