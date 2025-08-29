Día del Gamer 2025: Profesionalización en el sector acelera su crecimiento

La evolución del mundo gamer en México ha sido notable en las últimas décadas, pasando de ser un pasatiempo de nicho a convertirse en una industria cultural y económica de gran relevancia. Actualmente, en México más del 70% de la población se considera gamer y es un negocio que hoy mueve más de 1.5 billones de dólares al año. Nintendo Switch y PlayStation son líderes en consolas, sin embargo, el gaming móvil sigue siendo el segmento con mayor crecimiento en el país.

En entrevista para El Economista, Juan Diego García Squetino, CEO of GGTech Entertainment Americas, explica que la industria eSport y gamer facturan incluso más que la música y el cine juntos y esto es resultado de la profesionalización que ha tenido en los últimos años el sector.

Después de pandemia en el 2020 nuestra industria se valorizó mucho más rápido de lo que teníamos proyectado. En la actualidad, aún 2025, estamos próximos a la segunda ola de crecimiento gracias a la profesionalización de nuestro ecosistema”, explica el especialista.

“La profesionalización hoy se da porque ya hay universidades con carreras enfocadas a los gamers, empiezan a ver gestores u outsider del sistema, licenciados en comunicación, grandes management que ingresan a nuestra industria y que vienen del deporte tradicional a profesionalizar la gestión”.

Aunado a lo anterior, Juan Diego García Squetino señala que además a la profesionalización, las tendencias de consumo de cada vez más generaciones interesadas en esta industria están acelerando su penetración.

“Los que ya son gamers consumen de manera constante, pero también les gusta ver en canales de YouTube, de Twitch o diferentes plataformas, el conjunto de este tipo de entretenimiento es el que está marcando esa curva ascendente. Los grandes tomadores de decisiones de presupuestos de las marcas en cuanto a marketing, patrocinios de las grandes compañías en los próximos 15 años ya van a ser gamers”, señala el especialista.

“Otro dato importante que también marca la línea de crecimiento en América Latina y a nivel global es que el 30% de la población global pertenece a la generación Z, que es la generación que ya nació con el mundo gaming”.

Nuevos productos

De acuerdo con el especialista la adopción tan rápida de nuevas tecnologías también está cambiando la forma de jugar, competir y crear comunidad.

Señala que la realidad aumentada y virtual continuará expandiéndose en el mercado mexicano con dispositivos más accesibles. Además de que será mayor la penetración del cloud gaming a medida que crece la conectividad 5G.

México seguirá siendo un hub estratégico de gaming en LATAM, tanto por número de jugadores como por eventos internacionales.

“Las nuevas generaciones se quieren vincular, vivir sus propias comunidades, interaccionar, tener conversaciones, pero todo esto dentro del videojuego y es hacia dónde está yendo el desarrollo de los nuevos juegos”, finalizó Juan Diego García Squetino, CEO of GGTech Entertainment Americas.