Gamergy 2025: Récord de audiencia, asisten más de 95,000 aficionados

El pasado 22, 23 y 24 de agosto se llevó a cabo el evento GamerGy 2025, organizado por GGTech Entertainment, un punto de encuentro donde los amantes de los videojuegos se reunieron para disfrutar del gaming, los eSports, la cultura pop, shows musicales, conferencias y conversaciones educativas.

Durante los tres días, la comunidad gamer pudo interactuar en los diferentes espacios y escenarios diseñados para torneos, zonas de juego, experiencias inmersivas y actividades para todos los gustos.

De acuerdo con los organizadores durante esta edición 2025, el evento obtuvo un récord de audiencia, asistieron más de 95,000 fanáticos distribuidos en los dos escenarios principales: Escenario Telcel y Escenario Banamex.

Asimismo, en esta cuarta edición estuvieron presentes 38 marcas distribuidas en los más de 20,000 m2 de exhibición de la Expo Santa Fe, de la Ciudad de México, quienes compartieron con los asistentes experiencias únicas, además se tuvo la presencia personalidades consolidadas en el gaming y jugadores profesionales que participaron en torneos en vivo y concursos de cosplay.

Los asistentes pudieron recorrer los diferentes stands de arte y música, experimentar con los títulos del gaming más codiciados, convivir con sus creadores de contenido favoritos, influencers reconocidos en el mundo de los videojuegos, disfrutar de un emocionante juego de tochito y un espectáculo de lucha libre.

Los gamers también pudieron interactuar en espacios interactivos donde el deporte cobraba vida fuera de la pantalla y se podía jugar de una cancha de básquetbol, una jaula de bateo de los Diablos Rojos y más actividades impulsadas por aliados como la Federación Mexicana de Fútbol.

Cabe señalar que Gamergy es un espacio de entretenimiento y un referente a nivel mundial que poco a poco comienza a marcar tendencia dentro de la industria de los videojuegos.

La industria del entretenimiento está evolucionando hacia sinergias entre el deporte tradicional y el gaming: la competitividad, el trabajo en equipo y la pasión compartida por los fans en ambos mundos demuestran que estas disciplinas no sólo conviven, sino que se enriquecen mutuamente. El sentimiento de comunidad y la emoción de la competencia son el hilo conductor de esta nueva era”, indicaron los organizadores durante el evento.

“Telcel Gamergy apuesta por este tipo de entretenimiento deportivo, trayendo lo mejor del gaming y el deporte para todos los públicos: desde quienes siguen a sus equipos tradicionales, hasta quienes vibran con cada partida virtual”.

Cabe señalar que los eSports y el gaming han registrado un crecimiento impresionante en los últimos años, especialmente entre los jóvenes y quienes están más conectados con la cultura digital de los videojuegos.

¿Qué es Telcel GamerGy?

Es uno de los eventos físicos más importantes y espectaculares de eSports en el mundo de habla hispana. Llegó al país por primera vez en 2022, en Ciudad de México, con una gran proyección y repercusión en la comunidad. Es un festival diseñado para todos los gamers, los aficionados al mundo de los videojuegos y al mundo online.