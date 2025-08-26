Pueblo BonitoVantage refleja su lujo artesanal con alma mexicana

La hospitalidad de lujo en México vive un nuevo capítulo con el nacimiento de Pueblo Bonito Vantage, marca desarrollada por Ernesto Coppel Kelly como respuesta a las nuevas demandas del viajero global sofisticado: atención personalizada, diseño auténtico y bienestar integral.

Con presencia inicial en Mazatlán y San Miguel de Allende, Vantage se perfila como un símbolo de hospitalidad boutique donde cada elemento, desde la arquitectura hasta las sensaciones, fue concebido como una experiencia emocional y sensorial.

“Este Vantage es un nivel todavía más alto de nuestros estándares. No es solo decir ‘voy a dar más’, hay que pasar por una serie de procesos para lograrlo”, señaló Coppel en entrevista con El Economista, quien aspira a llevar la marca incluso a Las Vegas.

En Pueblo Bonito Vantage Centro Histórico Mazatlán, el diseño interior jugó un papel esencial. El encargado fue Víctor de Rueda, interiorista mazatleco con casi 20 años de trayectoria, quien junto al despacho H. Arquitectos y el equipo de Pueblo Bonito, transformó una casona del siglo XIX en un hotel ecléctico, contemporáneo y profundamente local.

Vantage, MazatlánCortesía

“Queríamos algo que reflejara la elegancia europea de los hoteles boutique, pero con identidad mazatleca”, explica De Rueda. El proyecto tomó cinco años e incluyó un proceso riguroso con el INAH. La mezcla de estilos, el respeto por la arquitectura original y el uso de materiales nobles y durables —considerando el clima costero— permitieron un resultado excepcional.

Cada rincón fue pensado como parte de una narrativa de lujo sensorial: desde los mosaicos inspirados en Sevilla hasta los elementos tropicales creados artesanalmente en Mazatlán. La segunda propiedad, Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende, abrirá este año con 110 habitaciones y un enfoque aún más innovador: integrar biohacking wellness con experiencias culturales, arte, diseño mexicano contemporáneo y un Vantage Host que guía la estancia con un nivel de personalización único en su tipo.

Deluxe RoomCortesía

Vantage tiene una filosofía de hospitalidad en la que cada espacio, aroma y textura busca conmover al huésped. Con el diseño interior como aliado estratégico, la marca se consolida como un nuevo referente del turismo boutique de alta gama.