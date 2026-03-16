Disney apuesta por la gastronomía: regresa su festival culinario con chefs invitados y 80 platillos

La gastronomía se ha convertido en uno de los pilares del turismo contemporáneo, incluso dentro de los parques temáticos. En ese contexto, el Disney California Adventure Food & Wine Festival regresó al Disneyland Resort de Anaheim, California, con una propuesta que mezcla entretenimiento, cultura culinaria y experiencias gastronómicas.

El festival se realiza del 6 de marzo al 27 de abril de 2026 dentro del parque Disney California Adventure, donde durante varias semanas los visitantes pueden recorrer un circuito gastronómico con más de 80 opciones de comida y bebida inspiradas en la diversidad culinaria del estado de California.

La iniciativa busca mostrar cómo ingredientes locales, técnicas culinarias internacionales y creatividad gastronómica pueden integrarse en un evento pensado para turistas, amantes de la cocina y visitantes del parque.

Un recorrido gastronómico dentro del parque

Durante el festival se instalan ocho mercados gastronómicos donde los visitantes pueden probar platillos diseñados especialmente para esta edición, así como algunas recetas que se han vuelto favoritas entre los asistentes.

Entre las propuestas destacadas del menú aparecen combinaciones que reflejan la diversidad cultural de California, como:

Foto: Reuters

Pizzetta carbonara estilo Los Ángeles, con salsa blanca y panceta ahumada

Nachos de chicharrón con chorizo y salsa verde

Ramen mac & cheese, que fusiona cocina asiática con comfort food

Chalupas de cerdo con chile verde, acompañadas de arroz a la española y frijoles refritos

Churro con crema de pandan y coco tostado, una reinterpretación del clásico postre del parque

Además de la comida, el festival incluye cervezas artesanales y vinos locales, reflejo de la fuerte tradición vitivinícola y cervecera del estado.

Degustar como en un festival gastronómico

Para quienes desean probar varias opciones del menú, el evento ofrece el Sip and Savor Pass, un pase con cupones digitales que permite canjear diferentes alimentos o bebidas en los mercados del festival y restaurantes participantes.

Este formato funciona de manera similar a los festivales gastronómicos urbanos, ya que los asistentes pueden compartir el pase con amigos o familiares y utilizarlo durante distintas visitas al parque. El objetivo es que el recorrido culinario sea parte central de la experiencia dentro del parque.

Chefs invitados y experiencias culinarias

El festival también incorpora una agenda de actividades gastronómicas. Durante los fines de semana se realizan demostraciones culinarias encabezadas por chefs invitados y cocineros del propio Disneyland Resort, quienes comparten técnicas, recetas y procesos de cocina frente al público.

A esto se suman seminarios de bebidas en Sonoma Terrace, donde se organizan catas de vino, clases de mixología y talleres sobre preparación de cócteles, experiencias que requieren reservación adicional.

En los últimos años, los parques temáticos han comenzado a apostar por la gastronomía como una experiencia turística en sí misma. Eventos como este festival demuestran que la comida puede convertirse en una atracción tan relevante como los espectáculos o las montañas rusas.

En el caso de Disney, la estrategia busca integrar la identidad culinaria de California con el entretenimiento familiar, creando un espacio donde los visitantes no solo recorren un parque, sino también un festival de sabores dentro del mundo de la fantasía.