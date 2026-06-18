México vs. Corea del Sur: Ramen y ramyeon no son lo mismo, estas son sus diferencias (receta)

Cuando los aficionados mexicanos se sienten frente al televisor para seguir el partido entre México y Corea del Sur, probablemente muchos tengan en sus manos una cerveza, unos tacos o alguna botana. Sin embargo, del otro lado del mundo existe un platillo que acompaña reuniones, celebraciones y largas jornadas futboleras: el ramyeon, la versión coreana de una de las sopas más famosas de Asia.

A simple vista parece ramen. Tiene caldo, fideos y se sirve en un tazón humeante. Pero para millones de coreanos existe una diferencia importante. Mientras Japón convirtió al ramen en una experiencia culinaria compleja con caldos cocinados durante horas, Corea del Sur transformó al ramyeon en un fenómeno cultural que hoy forma parte de la vida cotidiana y del auge global de la cultura coreana impulsada por el K-Pop, las series y el cine.

Del ramen japonés al ramyeon coreano

La historia comienza en Japón. El ramen tiene raíces chinas y comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX en ciudades portuarias como Yokohama. Tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un alimento accesible para la población y con el paso de las décadas evolucionó hasta convertirse en uno de los símbolos gastronómicos del país.

Corea del Sur conoció estos fideos durante el siglo XX y desarrolló su propia versión. El resultado fue el ramyeon, una preparación más rápida, generalmente instantánea, con sabores intensos y una marcada presencia del picante.

Lo que para Japón es una tradición artesanal, para Corea representa una comida cotidiana capaz de reunir a estudiantes, trabajadores y familias alrededor de una olla caliente.

Ramen coreanoFreepik

El secreto coreano: más picante y más atrevido

Si el ramen japonés suele destacar por la profundidad de sus caldos, el ramyeon coreano apuesta por sabores explosivos. El picante, el ajo, el kimchi y los condimentos fermentados forman parte de la identidad culinaria de Corea del Sur.

En muchas casas y restaurantes es común enriquecer el ramyeon con huevo, cebollín, queso fundido, carne de res, mariscos o incluso salchichas. Esta capacidad de adaptación ha convertido a la preparación en una de las comidas más consumidas del país.

La popularidad del ramyeon ha sido tal que hoy puede encontrarse en supermercados y tiendas especializadas de prácticamente cualquier ciudad mexicana.

Un sabor que ya conquistó México

La expansión de la gastronomía coreana en México ha impulsado el crecimiento de restaurantes especializados, tiendas asiáticas y nuevos consumidores interesados en explorar sabores distintos.

Para muchos jóvenes mexicanos, el primer acercamiento al ramyeon llegó a través de las series coreanas, donde los protagonistas suelen compartir grandes tazones de fideos durante reuniones familiares o encuentros románticos. Lo que comenzó como una curiosidad cultural terminó convirtiéndose en una tendencia gastronómica.

Hoy es posible encontrar ingredientes como gochujang, kimchi, algas, aceite de ajonjolí y distintas variedades de fideos coreanos en supermercados especializados de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.