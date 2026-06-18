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México vs. Corea del Sur: Ramen y ramyeon no son lo mismo, estas son sus diferencias (receta)
Mientras México y Corea del Sur se enfrentan en la cancha, otro duelo se vive en la mesa. Aunque muchos los llaman igual, el ramen japonés y el ramyeon coreano tienen historias, sabores y tradiciones distintas que hoy conquistan al mundo.
Cuando los aficionados mexicanos se sienten frente al televisor para seguir el partido entre México y Corea del Sur, probablemente muchos tengan en sus manos una cerveza, unos tacos o alguna botana. Sin embargo, del otro lado del mundo existe un platillo que acompaña reuniones, celebraciones y largas jornadas futboleras: el ramyeon, la versión coreana de una de las sopas más famosas de Asia.
A simple vista parece ramen. Tiene caldo, fideos y se sirve en un tazón humeante. Pero para millones de coreanos existe una diferencia importante. Mientras Japón convirtió al ramen en una experiencia culinaria compleja con caldos cocinados durante horas, Corea del Sur transformó al ramyeon en un fenómeno cultural que hoy forma parte de la vida cotidiana y del auge global de la cultura coreana impulsada por el K-Pop, las series y el cine.
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Del ramen japonés al ramyeon coreano
La historia comienza en Japón. El ramen tiene raíces chinas y comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX en ciudades portuarias como Yokohama. Tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un alimento accesible para la población y con el paso de las décadas evolucionó hasta convertirse en uno de los símbolos gastronómicos del país.
Corea del Sur conoció estos fideos durante el siglo XX y desarrolló su propia versión. El resultado fue el ramyeon, una preparación más rápida, generalmente instantánea, con sabores intensos y una marcada presencia del picante.
Lo que para Japón es una tradición artesanal, para Corea representa una comida cotidiana capaz de reunir a estudiantes, trabajadores y familias alrededor de una olla caliente.
El secreto coreano: más picante y más atrevido
Si el ramen japonés suele destacar por la profundidad de sus caldos, el ramyeon coreano apuesta por sabores explosivos. El picante, el ajo, el kimchi y los condimentos fermentados forman parte de la identidad culinaria de Corea del Sur.
En muchas casas y restaurantes es común enriquecer el ramyeon con huevo, cebollín, queso fundido, carne de res, mariscos o incluso salchichas. Esta capacidad de adaptación ha convertido a la preparación en una de las comidas más consumidas del país.
La popularidad del ramyeon ha sido tal que hoy puede encontrarse en supermercados y tiendas especializadas de prácticamente cualquier ciudad mexicana.
Un sabor que ya conquistó México
La expansión de la gastronomía coreana en México ha impulsado el crecimiento de restaurantes especializados, tiendas asiáticas y nuevos consumidores interesados en explorar sabores distintos.
Para muchos jóvenes mexicanos, el primer acercamiento al ramyeon llegó a través de las series coreanas, donde los protagonistas suelen compartir grandes tazones de fideos durante reuniones familiares o encuentros románticos. Lo que comenzó como una curiosidad cultural terminó convirtiéndose en una tendencia gastronómica.
Hoy es posible encontrar ingredientes como gochujang, kimchi, algas, aceite de ajonjolí y distintas variedades de fideos coreanos en supermercados especializados de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Ingredientes
- 1 paquete de fideos instantáneos estilo coreano
- 600 ml de agua
- 1 huevo
- 1 cucharadita de pasta de chile coreana (gochujang)
- 1 cebollín picado
- 1 taza de champiñones rebanados
- 100 gramos de carne de res en tiras o pollo deshebrado
- 1 cucharadita de aceite de ajonjolí
- 1 hoja de alga nori cortada en tiras
- Semillas de ajonjolí tostado
Preparación
- Lleva el agua a ebullición.
- Agrega los fideos y el sobre de condimentos.
- Incorpora los champiñones y la carne.
- Añade la pasta de chile coreana para potenciar el sabor.
- Cocina durante 4 minutos.
- Casca el huevo directamente sobre la sopa y cocina un minuto adicional.
- Sirve en un tazón.
- Termina con cebollín, alga nori, aceite de ajonjolí y semillas de ajonjolí.
Tip
Si quieres acercarte aún más al auténtico sabor coreano, añade una pequeña porción de kimchi al momento de servir. Su combinación de picante, fermentación y acidez transforma por completo el plato.
Al igual que ocurre con los tacos en México, cada familia coreana tiene su propia manera de preparar el ramyeon. Por eso, mientras el balón rueda en el Mundial 2026, este platillo se convierte en una forma distinta de viajar a Corea del Sur sin salir de casa.