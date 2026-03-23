Morningstar 2026: Liquidez mensual y derivados impulsaron el premio al fondo ACTIG+2

Ganar un premio Morningstar representa un hito significativo en el sector financiero, especialmente en un mercado tan competitivo como el mexicano. Y este año el premio para el Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo fue nuevamente para el fondo ACTIG+2 B de la Operadora Actinver.

En entrevista para El Economista, Erik Moreno, director de Fondos de Deuda y José Avellaneda, portafolio manager de Actinver Asset Management señalaron que dicho galardón es el reconocimiento a una estrategia creativa y disciplinada que ha logrado crecer sus activos a casi 9,000 millones de pesos recientemente, gracias a la confianza de los inversionistas en un modelo que prioriza la madurez de la inversión y la generación de valor.

“El hecho de trabajar coordinadamente, de contar con la gente correcta, de estar todos los días haciendo análisis, identificando dónde hay más valor y quedar en primer lugar con nuestro fondo es muy gratificante para todo el equipo que está con nosotros”, señaló Erik Moreno.

“Para la gestora, este premio es una fuente de orgullo que se extiende desde los gestores directos hasta todo el equipo operativo. Es un voto de confianza de una entidad externa de prestigio que destaca la capacidad de la institución para sobresalir en la industria de gestión de activos”, agregó José Avellaneda.

Fondo ganador

Sobre el fondo ganador Avellaneda explica que el fondo ACTIG+2 B, tiene varias características que lo hacen único.

Estructura de "cosechas anuales": Funciona de manera similar a una propiedad en renta: el inversionista mantiene su capital invertido durante un año (ventana anual), pero también recibe liquidez mensual.

Gestión activa y uso de derivados: A diferencia de la mayoría de los fondos en México, el ACTIG+2 utiliza instrumentos derivados para potencializar retornos y aprovechar distorsiones del mercado sin comprometer los activos directos de los clientes.

Composición de cartera: Se enfoca en papel de deuda corporativa de alta calidad crediticia, el cual suele ofrecer mejores rendimientos que el papel gubernamental en horizontes de un año.

Finalmente, los especialistas de Actinver mantienen una visión optimista para el cierre de 2026, esperan que Banco de México continúe con un ciclo de bajada de tasas, con proyecciones que podrían situarlas cerca del 6 por ciento. Además, señalan que factores como el nearshoring, disciplina fiscal y la estabilidad del tipo de cambio (fortalecida por flujos hacia mercados emergentes) hacen que la deuda mexicana siga siendo atractiva frente a otros países.