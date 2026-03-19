Premios Morningstar 2026: Retiene Inbursa premio a la mejor Operadora

La operadora de fondos de inversión de Inbursa ha tenido una trayectoria destacada en los Premios Morningstar en México, acumulando múltiples galardones tanto por su gestión de activos como por sus rendimientos ajustados al riesgo.

Y este año 2026 no fue la excepción, por tercer año consecutivo fue reconocida como la mejor gestora de fondos de inversión en el mercado mexicano.

Fondos

Actualmente la operadora Inbursa tiene 163,690 millones de pesos en activos netos distribuidos entre sus siete fondos de inversión entre los que se encuentran:

Dinbur 1: Invierte en instrumentos de deuda con bajo riesgo y alta liquidez.

Inbumax: Enfocado en deuda a corto plazo con disponibilidad de recursos diaria.

Inburex: Invierte en deuda y tiene liquidez diaria.

Dinbur 3: Ofrece diversificación en UDIS, moneda nacional y extranjera para proteger el poder adquisitivo.

Inbursa: Estrategia mixta que combina renta variable y deuda para diversificar a largo plazo.

Ibuplus: Invierte con bajo riesgo a mediano plazo y con liquidez diaria.

Inbuint: Con estrategia global en deuda y renta variable.

Criterios

En el marco de la 14 edición de los Premios Morningstar, se destacó que el premio a la operadora no se basa solo en quién ganó más dinero en el último año. Se utilizó una metodología muy estricta que premia la consistencia y la protección del inversionista. Entre los criterios que consideraron están:

Rendimiento ajustado al riesgo: No solo ven cuánto ganó el fondo, sino cuánto riesgo tuvo que correr el gestor para lograrlo.

Parent Score: Evalúan a la operadora como institución. Consideran si tienen una cultura de "poner al inversionista primero", la experiencia de sus gestores y si sus comisiones son justas.

Consistencia a largo plazo: Analizan el desempeño de toda la familia de fondos de la operadora en periodos de 3, 5 y 10 años.