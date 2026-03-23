Wall Street avanza por posible relajamiento de presiones geopolíticas

Los principales índices accionarios en Wall Street cerraron con un fuerte incremento este lunes, con lo que finalizaron una racha de tres jornadas a la baja.

El repunte se dio por un optimismo generado por el aplazamiento de los ataques militares de Estados Unidos contra plantas eléctricas en Irán.

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible tregua alivió los temores de una escalada bélica inmediata en Medio Oriente, lo que impulsó la mayor ganancia diaria en el mercado desde que comenzó el conflicto.

El actual enfrentamiento armado entre Estados Unidos e Irán cumplió exactamente 24 días desde su inicio, el pasado 28 de febrero.

Volatilidad en el mercado

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanzó 1.38% hasta 46,208.53 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 1.15% a 6,581.04 unidades. El Nasdaq Composite ganó 1.38% a 21,946.76 puntos.

Desde que inició el enfrentamiento, el Dow Jones ha perdido 5.65%, el S&P 500 ha bajado 4.33% y el tecnológico Nasdaq ha marcado un descenso de 3.18 por ciento.

En lo que va del presente año, el índice que más ha perdido es el Dow Jones con una caída de 5.65%, seguido por el S&P 500 con 4.33% y el Nasdaq al caer 3.18 por ciento.

Expertos de Actinver aseguraron que los inversionistas reaccionaron a señales de una posible desescalada en el conflicto en Medio Oriente.

“El presidente estadounidense anunció una pausa de cinco días en los ataques a la infraestructura energética iraní, tras lo que describió como avances productivos en negociaciones con Teherán. A pesar de la incertidumbre, el mercado registró un cierre en terreno positivo favoreciendo a sectores como consumo discrecional y materiales”, añadieron.

Para Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, el resultado es un rally de alivio en los mercados que por ahora no es definitivo, pero sí tiene un sesgo inmediato alcista importante en los índices, claramente aun con sugerencia de alta cautela.

“Para los próximos días, el mercado estará operando bajo el reloj de 5 días de Trump, cualquier señal de que las negociaciones con Irán son falsas o que el minado del Estrecho de Ormuz persiste provocará un retorno violento de la volatilidad”, detalló.

La especialista aseguró que es probable que veamos una consolidación en la renta variable mientras se espera claridad sobre el desenlace del ultimátum geopolítico y el mercado laboral que, según la Reserva Federal de Estados Unidos, ya muestra signos de debilidad.

Mejoran en la jornada

Nueve de los 11 sectores que conforman el S&P 500 finalizaron la sesión del lunes en terreno positivo.

El sector de consumo discrecional mejoró 2.46% y registró el mayor avance de la mano de Amazon (2.32%) y Tesla (3.50%); seguido por el de materiales que subió 1.49% impulsado por FreeportMcMoRan (5.47%), CRH (3.93%) y Sherwin-Williams (3.43%).

Por su parte, el sector de Tecnología escaló 1.46% con el impulso de NVIDIA (1.70%), Broadcom (3.87%) y Apple (1.41%).

También subieron

Las dos bolsas de valores que operan en México, se contagiaron del optimismo de sus pares estadounidenses y registraron ganancias el lunes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.37% a 64,370.95 puntos. El índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional del Valores (BIVA), avanzó 0.49% al nivel de 1,282.54 unidades.

Los índices accionarios subieron luego de tres jornadas con pérdidas.

Pero desde el enfrentamiento en Medio Oriente, las bolsas tienen caídas pronunciadas de 9.85% para la BMV y de 9.41% para BIVA.

Laura Torres agregó que este escenario de "pausa" permite que el mercado local se estabilice temporalmente, “pero deja a la economía mexicana altamente vulnerable a cualquier ruptura del cese de hostilidades, especialmente considerando que la volatilidad del crudo impacta directamente en los ingresos fiscales y en los costos de producción industrial”.

Las emiroras que más ganaron fueron Cemex (5.06%), Grupos Cementos Chiohuahua (2.89%) y Volaris (2.86%).

En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón, comenzó la jornada del martes con un alza de 1.50% a 52,290 puntos. En Corea, el índice Kospi presentaba una ganancia de 1.90% a 5,508 enteros. El Hang Seng de Hong Kong subía 1.27 por ciento.